首爾「偽出國」夯！ 立飲酒吧、機場主題咖啡廳民眾搶打卡

韓元持續貶值，最近兌換美元的匯率也持續高漲，創下七個月來新高。同時，在首爾有一間以機場為主題的「偽出國」咖啡廳，讓民眾在國內就能體驗到海外旅遊氛圍，還有一間酒吧，把日本「站著吃」文化帶回國內，成為韓國民眾的人氣選擇。

這家位於首爾的機場主題咖啡廳內部裝潢十分逼真，顧客一進門就能看到飛機機艙的椅子，旁邊還放著行李箱，彷彿真的登上飛機準備起飛。咖啡廳櫃台的螢幕上還顯示航班目的地和起飛時間，從座位到窗戶都佈置得像真實飛機一樣，讓人在首爾市中心就能感受出國旅行的心情。

韓聯社記者金道憲（音譯）表示，這種「偽出國咖啡廳」在物價飆漲的時期特別受歡迎，吸引了許多消費者。一位韓國當地民眾表示，來到這裡會讓人感覺「多巴胺正在流動」，日常生活中有時會感到疲憊，偶爾來一次這樣的地方能讓心情愉快。

另一間在韓國的特色餐廳則模仿日本的「站著吃」文化，提供站著喝啤酒的服務。金道憲指出，這家與日本當地店面一模一樣打造的「生啤立飲吧」也非常受歡迎，自今年7月開幕以來已有超過24000名民眾前來造訪。一位造訪立飲酒吧的韓國民眾表示，來到這裡讓出國時的回憶湧上心頭，考慮到冬天去札幌的費用很高，未來可能會經常來這裡拜訪。

根據韓聯社報導，韓幣兌換美元的匯率持續高漲，創下七個月來新高，這意味著出國花費也會跟著上升。首爾建國大學消費者學教授金時月表示，在高物價時代面臨各種問題，因此消費可能會轉向在國內以更便宜、愉快的方式進行。在國內就能享受海外旅遊氛圍的「偽出國」體驗，正逐漸成為韓國民眾的熱門選擇。

