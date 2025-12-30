首爾一日遊攻略！BT21陪你玩東大門 散步清溪川逛街大買造訪設計廣場吃米其林
文／景點+ 張盈盈整理
到首爾玩如果要安排一天能感受到傳統與現代、吃日常平價美食也能大啖米其林，購物採買大過癮，還能漫步首爾知名的人工河川清溪川，在到首爾高檔五星酒店吃星級美食，那麼就到東大門遊逛一天吧！尤其推薦第一次到首爾的人把這一天的行程那入旅程中!
圖 / 韓國觀光公社
東大門歷史文化公園 동대문역사문화공원
東大門在過去是一座擁有600 年歷史的城牆，然而
這段過往似乎早就被購物的氣息所淹沒，於是東大
門歷史文化公園於2009 年開始動工，希望藉由公園
的建立，讓大家重新找回東大門的歷史意義，並提
供另一個休憩娛樂空間。
東大門歷史文化公園
동대문역사문화공원
交通：2、4、5 號線東大門歷史文化公園站1號出口徒步約1分
地址：首爾市中區乙支路281；서울 중구 을지로 281
圖 / 墨刻出版，以下同
東大門設計廣場DDP 동대문 디자인 플라자
東大門設計廣場是首爾在世界設計首都各項活動和
建設中的指標性建築，希望能在首爾最繁忙、最具
有歷史意義的區塊中心，打造一個文化的集散中心，
而這個有設計博物館、圖書館、公園的一塊天地，
在落成後，果然成為首爾的文化綠洲。
東大門設計廣場DDP
동대문 디자인 플라자
交通／位置：位於東大門歷史文化公園內
電話：02-2153-0000
營業時間：10:00～20:00
網址：ddp.or.kr 門票：每月最後一個週三門票5折
清溪川時裝廣場文化牆 청계천 패션광장 문화의벽
清溪川是條見證首爾600 年歷史的人工河流。在這
裡有著名的「清溪川八景」，是遊客訪幽尋勝的好去
處；其中位於清溪川中央地帶有美麗的噴泉水柱，
因就位於東大門最熱鬧的商圈內，也有「時裝廣場」
之稱。
清溪川時裝廣場文化牆
청계천 패션광장 문화의벽
交通：1、4 號線東大門站8 號出口徒步約3分
陳玉華奶奶一隻雞 진옥화할매원조닭한마리
午餐安排很推薦這家！到東大門就要吃「一隻雞」，這家店的雞湯是以老雞搭配中藥材熬煮而成，但雞肉是選擇出生35 天的幼雞。「一隻雞」端上桌後先在爐上熬煮，再把附上的年糕放入一起煮個5~10 分鐘，喜歡吃原味的人，此時就可吃雞和年糕了；最後再加入手工麵條，連同湯頭一起品嘗。
陳玉華奶奶一隻雞
진옥화할매원조닭한마리
交通：1、4 號線東大門站8、9 號出口；1 號線鍾路5 街站5、6
號出口徒步約5 分
地址：首爾市鍾路區鍾路40路街18；서울 종
로 구 종 로 40 가 길 18
電話：02-2275-9666
營業時間：10:30~1:00(L.O.23:30) 一隻雞( 닭한마리 ) ₩ 30,000、麵條( 국수사리 ) ₩ 2,000
真元祖陳雞湯 진원조보신닭한마리
真元祖陳雞湯位在雞湯的激戰區，僅管強敵環伺，
每到用餐時間總是高朋滿座。店家將幼雞稍微蒸煮
後丟入原味雞湯裡，和大量的蔥、蒜煮到沸騰，除
了薄鹽不加任何化學調味料，可以加點粉絲或烏龍
麵，飽吸湯汁的麵條讓人一吃難忘。
真元祖陳雞湯
진원조보신닭한마리
交通：1、4 號線東大門站8、9 號出口；1 號線鍾路5 街站5、6
號出口徒步約5分
地址：首爾市鍾路區鍾路252-11；서울 종로구 종로
電話：252-11 02-2272-2722 10:00～22:00 一隻雞( 닭
한마리 ) ₩ 30,000、烏龍麵條( 국수사리 ) ₩ 2,000
東大門站周邊包括地下街、路邊市集攤販就有非常多東西可以逛買，這個商圈還有中大型特色商場可以採買，地下街甚至密集販售韓服的商家，想買韓服可到這裡選購！
Hello apM賣場販售時下流行服飾商品。
Hello apM 헬로우에이피엠
Hello apM 的1~3 樓是女裝，從當季流行、年輕休
閒、上班族套裝等各種款式一網打盡；8 樓個性品牌
區，風格各異的店鋪裡販賣生活雜貨以及品牌商品，
非常寬敞好逛，展現出和其他商場截然不同的高雅
風格。
Hello apM
헬로우에이피엠
交通：2、4、5 號線東大門歷文化公園站14號出口徒步約3分鐘
地址：首爾市中區奬忠壇路253；서울 중구 장충단로 253
電話：02-6388-1114
營業時間：24 小時
新羅飯店 羅宴La Yeon
라연
位在新羅酒店23 樓的「La Yeon 羅宴」是榮獲米其
林三星的酒店餐廳，其以創新現代的料理手法演繹
每道韓菜的精湛風味，並與知名韓國藝術家La Ki-
Hwan 和Lee Ki-Jo 聯手製作的客製碗盤，為來客帶
來一場濃厚韓式文化的味蕾之旅。
羅宴La Yeon
라연
交通：2、4、5 號線東大門歷文化公園站5 號出口徒步約1 分
地址：首爾市中區東湖路249 新羅酒店23F；서울 중구 동호로 249
電話：02-2230-3367
非常推薦首次到首爾自由行旅遊的旅人們安排一天到東大門週邊來場一日遊，從建築到購物、美食都能在距離不遠的範圍內一次踩點，東大門、清溪川、DDP都是首爾代表性必玩景點，是一天之內就可以感受到首爾新舊魅力的精彩行程！
BT21帶你環遊世界：MOOK第1站──首爾【附獨家贈品】
》https://www.books.com.tw/products/0011029708?sloc=main
釜山一日遊攻略！BT21陪你玩南浦影島白淺灘文化村 購物逛街看海文青小旅行
