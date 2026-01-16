首爾「最後貧民窟」清晨惡火！烈焰狂燒6個半小時 180災民寒冬流離失所

此次滅火行動規模龐大，總計投入高達1258名警消人力以及106台各式救災裝備。（翻攝自韓聯社）

首爾「最後的貧民窟」九龍村在今（16日）清晨驚傳大規模火警，這場突如其來的大火在烈焰狂燒約6個半小時後才終於被控制，雖然目前未傳出人員傷亡，卻已導致180多名居民在寒冬中流離失所。

《韓聯社》報導，這起火災發生在今清晨5點左右，起火點位於江南區開浦洞九龍村的第4區，猛烈的火勢隨後迅速向鄰近的第6區蔓延。消防當局在接獲報案後，緊急疏散了第4、5、6區共258名居民，並為了防止火舌翻過山頭波及附近的九龍山，迅速建立起防火線攔截火勢。由於火勢異常凶猛且難以受控，當局在上午8點49分決定提升警戒，發布動員周邊所有消防戰力的第2階段應變。

此次滅火行動規模龐大，總計投入高達1,258名警消人力以及106台各式救災裝備。經過長達6個多小時的奮戰，消防隊員終於在上午11點34分成功撲滅大火，目前正轉為處理殘火階段，應變層級也隨之調降。雖然這場浩劫幸運地沒有造成任何生命財產的損失，但已有180多位村民面臨家園毀滅困境，這群失去棲身之所的災民，目前被暫時安置在江南區內飯店中度過難關。

消防單位初步調查後指出，九龍村之所以火勢蔓延極快，主因是當地的木板屋多由塑膠布、合板以及易燃的隔熱材料築成。此外，村內巷弄極度狹窄，房屋彼此緊鄰，嚴重阻礙了消防車進入。救援過程中也遭遇不少波折，消防當局原計畫在清晨8點出動直升機從空中灌救，卻因當地濃霧瀰漫加上細懸浮微粒（PM2.5）濃度過高，導致能見度不足，直升機最終無法起飛協助。

