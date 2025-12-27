首爾10年廚餘減量25.5% 再推積分制促成效

（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國首爾市在2013年底導入廚餘計量制度，至2024年已減量25.5%。為進一步減少家庭廚餘排出量，明年起將導入廚餘減量積分制，積分可用於抵免稅金、管理費等，鼓勵民眾減少廚餘產生。

與透過購買不同大小的廚餘袋付費丟棄的方式不同，計量制是利用無線射頻辨識（RFID）技術，透過無線電波識別廚餘重量後，依實際重量收費。

首爾市政府表示，廚餘計量制將從2026年起升級，與全市260萬戶家庭加入的環保里程制連結，將廚餘減排成果實際反映到積分上，可用於抵免稅金、管理費及瓦斯費等費用，或轉換成禮券。

廣告 廣告

首爾市政府向中央社說明，以近5年的狀況來看，市內的廚餘排出總量約有55%到59%來自家庭廚餘，單日總量達到1300公噸以上，但可透過公共建設處理的廚餘量單日僅628公噸，剩下超過6成的廚餘都必須委託其他地區的民間業者處理。

考慮到處理廚餘的公共建設擴張不易，希望透過這次導入積分制，鼓勵民眾主動減少廚餘量，當廚餘量減少至前一年度相同期間的10%到30%時，即可獲得積分。

為了公正計算廚餘量，積分制將利用首爾市內設置的2萬7000多台RFID計量機，透過無線電波識別廚餘重量。這種計量機在集合式公寓大樓的使用率已經超過8成，這類住宅的住戶可能將成為廚餘減量的主力。

首爾市政府預期，每2000戶家庭減量達到3成時，每年可減少29.4公噸的廚餘，並減少5.6公噸的二氧化碳排放。（編輯：謝怡璇）1141227