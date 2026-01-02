首爾7旬計程車司機闖禍！ 突暴衝「撞人群」釀1死9傷

南韓首爾市當地時間2號晚間6點左右，一輛計程車陸續衝撞兩輛汽車及多名路人，整起事故導致1名女性行人死亡、9人受傷，其中4名傷者為外國籍人士。

南韓警方表示，1名70多歲男性駕駛的計程車，先是突然撞上正在停等紅綠燈的一輛車，隨後撞向人行道的交通號誌，再撞到前方另一輛車，期間還撞倒人行道上的多名路人，受傷的4名外國籍人士分別為1名印度公民及3名印尼公民。

由於事發當下正值交通尖峰時段，警方封鎖案發地點，造成交通大打結，初步確認該名計程車司機並無酒駕，目前正深入調查肇事原因。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／蔡尚晉

