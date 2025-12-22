首獎蛻變成名家 格斯坦音樂會打造浪漫樂派對話

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）22歲拿到魯賓斯坦國際鋼琴大賽首獎至今25年，基里爾．格斯坦已成鋼琴名家，22日將首度在台灣舉行鋼琴獨奏會，帶來作曲家李斯特與布拉姆斯樂曲，展現浪漫樂派的音樂對話。

根據兩廳院發布的新聞資料，基里爾‧格斯坦（Kirill Gerstein）在國際樂壇上深具地位，他曾與維也納愛樂、柏林愛樂、阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團、紐約愛樂等大團合作，也是2023到2024年樂季倫敦交響樂團及巴伐利亞廣播交響樂團的駐團藝術家，技巧扎實，樂音生動，演出邀約不斷。

格斯坦1979年出生於俄羅斯沃羅涅日，曾在專為天才兒童設立的音樂學校學習古典鋼琴，有趣的是家人也聽爵士黑膠，「我的父母收藏了許多爵士黑膠唱片，我記得喇叭裡偶爾會傳出奧斯卡．彼得森（Oscar Peterson）美妙的音樂。」14歲從俄羅斯移居美國學習鋼琴，成為波士頓柏克利音樂學院最年輕的學生。

但音樂之路，勢必要從爵士或古典擇一，否則兩頭落空，格斯坦選擇在古典領域邁進，2001年拿到魯賓斯坦國際鋼琴大賽首獎，2002年與2010年先後拿到吉爾摩青年藝術家獎以及吉爾摩藝術家獎；2010年拿到艾佛瑞‧費雪獎，備受肯定。現在除了演出，也在柏林漢斯‧艾斯勒音樂院擔任鋼琴教授。

這次訪台，格斯坦打造以李斯特與布拉姆斯為核心的浪漫派鋼琴對話，曲目包括李斯特的「三首佩脫拉克的十四行詩」以及「但丁詩篇讀後感—奏鳴曲風幻想曲」。下半場則是布拉姆斯「降E小調詼諧曲」與規模龐大的「F小調第三號鋼琴奏鳴曲」，同場將聽見李斯特代表的創新與布拉姆斯代表的傳統繼承。

2025凱基文化藝術基金會基里爾．格斯坦鋼琴獨奏會將於12月22日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張銘坤）1141222