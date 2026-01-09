首獎100萬、總獎金223萬！2026「永續高雄青創賽」1/12正式開跑

▲2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」將於1/12啟動徵件，競賽主題聚焦「永續淨零發展」及「數位科技應用」，廣邀青年及新創團隊提出與高雄具明確關聯、且具備實質應用潛力的創新提案參賽。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為培育青年新創團隊投入智慧科技與永續創新創業，高雄市政府青年局攜手日月光投控及日月光環保永續基金會，將於1月12日正式啟動2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」徵件作業。本屆競賽聚焦「淨零永續發展」與「數位科技應用」兩大主軸，依創業發展階段區分為「新創企業組」與「新創團隊組」，廣邀青年提出具高雄特色與實質應用潛力的創新提案。

▲參賽團隊透過創新商業模式回應永續議題，並以實際行動呼應城市淨零轉型目標，展現企業社會責任與商業發展並行的可能性。(圖為2025年決賽評選照)

廣告 廣告

青年局局長林楷軒表示，高雄正處於「淨零轉型」與「數位轉型」的雙軸關鍵期，亟需青年世代以創意結合科技與永續提出可行商業模式。「本次競賽不僅發放獎金，更透過系統化輔導與資源對接，讓優秀提案落地實踐，建構高雄更強韌的新創生態圈。」

▲「永續高雄：青年創業挑戰賽」以「比賽即育成」為核心精神，結合競賽評選與專業輔導機制，賽後持續提供資源支持與投資媒合，協助具潛力的創業團隊加速成長與市場落地。（圖為2025年資金媒合活動畫面)

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村指出，數位科技蓬勃發展，創業除了堅持，更應將永續與企業社會責任融入商業模式，勇於擁抱數位浪潮並創造社會價值，方能迎來長遠成功。

競賽以「青年創業新世代，智慧永續新未來」為核心，依不同創業階段提供差異化評選與輔導資源，涵蓋能源轉型、碳排放減量、循環經濟等永續議題，同時鼓勵運用人工智慧、數據分析及數位科技，拓展智慧城市、智慧醫療與產業升級應用。

▲2025「永續高雄：青年創業挑戰賽」獲獎團隊「蓋婭智壤科技」以具體行動投入淨零永續發展，展現青年創業團隊的執行力與市場潛力。2026年競賽自1月12日起正式啟動徵件，期盼匯聚更多青年投入智慧科技與永續創新。（圖為2025年活動紀錄照）

曾參賽2025年的高雄新創團隊「蓋婭智壤科技（AgriGaia）」分享，透過競賽與青年局輔導成功鏈結多元創投資源與關鍵人脈，深化商業模式、增加曝光機會，並為後續市場拓展奠定基礎。

獎勵機制方面，本屆競賽總獎金高達新臺幣223萬元，為全台地方政府主辦創業競賽中規模最高。「新創企業組」冠軍可獲100萬元，「新創團隊組」特優亦可獲15萬元。入圍決賽團隊將接受專業導師輔導、商業模式優化及Pitch實戰培訓，並安排資金媒合與國內外創投鏈結，優秀隊伍更有機會赴海外參展拓展國際市場。

競賽自1月12日起開放報名，至4月8日23:59截止。高雄實體說明會將於1月21日在高雄亞灣新創園舉辦，台北實體說明會則於2月5日在台北方舟舉行。詳細資訊可參考競賽官網（https://reurl.cc/6bx8Qr）或青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/cp.aspx?n=540），亦可透過LINE官方帳號（ID：@924swkry）查詢。

我可以幫你再做一版更短、更吸睛、媒體易刊登的版本，約400字，重點突出獎金、徵件、城市永續與青年創業亮點。（圖╱高市府青年局提供）