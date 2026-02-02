首獲葛萊美獎 達賴喇嘛：對普世責任的肯定

西藏精神領袖達賴喇嘛(Dalai Lama)憑著有聲書「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」(Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama)，拿下第68屆葛萊美獎「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」。達賴喇嘛今天(2日)表示，他非常感激能獲得這項殊榮。

達賴喇嘛今天透過社群媒體發文表示：「我帶著感激與謙卑的心情接受這份認可。」「我不把這個獎視為我個人的榮耀，而是對我們普世責任的肯定。」

現年90歲的達賴喇嘛因採取和平主義手段爭取西藏自治，而備受國際社會推崇。他表示：「我深信和平、慈悲、關懷環境並了解人類皆一體的概念，對全體80億人的福祉至關重要。」

1959年，解放軍鎮壓西藏起義，當時年僅23歲的達賴喇嘛離開拉薩後，流亡印度至今。他表示，在他圓寂之後，位於印度的達賴喇嘛甘丹頗章基金會(Gaden Phodrang Foundation)將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

北京當局則稱，達賴喇嘛的繼任者必須經過官方批准。