首當專輯製作人最大衝擊是錢！東雨為刈包動念來台Long Stay

INFINITE成員東雨10日來台舉行簽售會，接受台灣媒體聯訪。（COME ON JKSSP提供）

INFINITE成員東雨10日為了新專輯簽售會來台，他接受媒體聯訪一現身就秀出以新專輯為概念打造的華麗美甲。指尖上不只有蝴蝶圖案，還結合新歌〈Sway〉MV裡的色彩與元素，他笑說這次是為了讓大家對新專輯留下更深刻的印象，才決定把專輯「刻在身上」。這也是他第一次嘗試這麼立體的造型，連他自己都沒想到效果會這麼誇張，是在成員李成烈「一定要走華麗路線」的推坑下完成，自嘲也很符合自己「有點 over」的個性。

不過美甲帶來的代價一點也不小。東雨苦笑說，從做完指甲之後，每次洗頭大概都會掉15根頭髮，穿衣服時也常被卡到，半夜睡到一半想抓個癢，忘記自己有做美甲，一抓下去臉超痛，「但對我來說是全新的體驗，很有趣。」這次新歌在編曲中塞進多次鬧鐘響聲，他坦言自己就是會設一堆鬧鐘的人，如果隔天有重要活動，一次鬧鐘響就會起床，不然就可能會賴床30分鐘，如果約好的對象突然取消見面，他會非常開心。之前在咖啡廳開會，店裡突然播到新歌〈SWAY〉，前奏響起，店裡許多人不約而同低頭檢查手機，以為是自己的鬧鐘響個不停，讓他覺得很好笑，他開玩笑說：「不曉得會不會有人聽完覺得很火大，會來找我抗議？」

為了錄製〈SWAY〉中文版，他先花6個月從零開始學中文，中途因老師回國再換老師，最後改由這次專輯的導演盯著他密集練了3周。他說，自己本業是饒舌，rap 反而比較不難，真正卡關的是副歌的聲調與音節，「真的好幾次覺得舌頭要打結。」最近聽到別的歌手分享學中文唱歌的心路歷程，他也動念之後想直接來台灣住一兩個月，實際上課練習，覺得進步會更快。講到來台Long Stay，東雨笑說這樣就可以大吃刈包、火鍋這些他最愛的美食。

INFINITE成員東雨10日為了簽售會來台。（COME ON JKSSP提供）

為新專輯第一次擔任專輯製作人，東雨坦言最大衝擊是「錢」，他苦笑比出錢的手勢，坦言完全超出原本預想，才開始反省自己這35年是不是活得太天真，但一想到有粉絲等了他6年8個月，還是很想把這張專輯當成回禮送給大家。「雖然很辛苦，但每一刻都很幸福。」他也分享與後輩們一起拍舞蹈挑戰 的趣事，像男團 IDID 成員Seong-hyeon記得他生日送上蛋糕，男團 CLOSE YOUR EYES 的成員YEOJUN拿出當練習生時在島山公園合照自豪「我也是INSPIRIT！」告白，讓東雨點名要和YEOJUN拍舞蹈挑戰；東雨向KPOP後輩喊話，「我們INFINITE很歡迎和大家拍舞蹈挑戰，請多來找我們喔！」回顧今年行程滿檔，他笑說明年的目標是「比今年再忙兩倍」，希望趕快把第二張專輯準備好，再帶著新歌回到台灣，繼續和粉絲見面。

