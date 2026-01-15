首登台北大巨蛋開唱日本藝人！ONE OK ROCK 4月來台開唱 「門票開賣時間看這裡」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

席捲全球日本搖滾天團ONE OK ROCK重磅宣告新年重返亞洲，帶著世界巡迴「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei」於2026年4月25日首度站上台北大巨蛋開唱，成為史上第一組登上台北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人。公布亞巡場次之際， ONE OK ROCK在社群平台向樂迷喊話：「終於公開！我們要在2026年初回到亞洲了！大家準備好了嗎？」

ONE OK ROCK將在台北大巨蛋開唱。（圖／KKLIVE提供）

2025年，ONE OK ROCK邁入成軍20周年，展開全新世界巡迴演唱會《DETOX》，不僅在美國場場好評完售，唱進洛杉磯等重點城市指標性場館，更在日本最大場館之一「日產體育場」一連開唱兩日，吸引超過10萬人朝聖，日巡在巨蛋及體育館等演出一票難求。隨後一路巡迴至歐洲各大城市，且在法國巴黎擔任傳奇樂團聯合公園 Linkin Park八萬人演唱會的開場嘉賓，再次印證ONE OK ROCK在國際搖滾樂壇的頂尖影響力。

ONE OK ROCK將在台北大巨蛋開唱，票價、座位圖公開。（圖／KKLIVE提供）

「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour」亞洲巡迴將於2月從曼谷正式啟動，橫跨首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等城市，並同步展開生涯最大規模澳洲巡迴。ONE OK ROCK 繼征服高雄世運主場館後，將在4月25日登上更具代表性殿堂級場館台北大巨蛋，門票將於 1月31日 (六) 中午12點 KKTIX售票系統全面啟售， 國泰世華CUBE信用卡卡友可於1月30日 (五) 中午12點起至23點59分在KKTIX售票網站搶先購票，限量售完為止。

