首登大巨蛋倒數 蔡依林備戰模式火力全開

台北大巨蛋開唱進入倒數階段，華語天后蔡依林已全面切換成「全力備戰模式」，一邊提前進駐場館密集彩排、反覆打磨每個舞台細節，一邊為歌迷送上最狂年末驚喜-《PLEASURE》演唱會周邊商品第二波預購正式開跑。從線上到實體、從場外到場內，愉悅能量全面升溫。

蔡依林12月30、31日及2026年1月1日將在台北大巨蛋一連3天開唱，陪歌迷跨年迎新。蔡依林先是赴美閉關的魔鬼訓練，近日則開始進駐大巨蛋進行實地彩排，連平安夜也不停歇，只為在登上大巨蛋的那一刻端出零冷場、零死角的極致《PLEASURE》感官盛宴。

除預告舞台全面升級，蔡依林演唱會周邊熱度也爆表。首波周邊商品預購在開放24小時內即全數完售，因應粉絲熱烈回響，主辦單位宣布第二波周邊商品預購，自12月22日中午12時起開放至2026年1月1日23時30分，售完為止，物流配送預計於2026年1月底陸續出貨。

此外，Jolin也在大巨蛋開唱前夕驚喜宣布推出「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，自12月27日至1月1日於遠東Garden City門口廣場登場。快閃艙以《PLEASURE》世界觀為核心，打造沉浸式體驗空間，完整呈現專輯以「七宗罪」為靈感拍攝的前衛視覺，以及演唱會官方周邊展示，讓粉絲提前走進Jolin構築的愉悅宇宙。就連大巨蛋場內B1、B2多個販售區全面開賣，無論進場前、演唱會中或散場後，方便粉絲提早暖身或散場後補貨。(編輯：陳文蔚)