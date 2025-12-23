首相也愛美！高市早苗視察寫真展哀號 自嘲「大海報讓細紋現形」網笑翻

高市首相一邊指著照片，一邊說照片太大讓自己的小細紋無所遁形。（翻攝自ANN）

日本首相高市早苗昨（22日）前往東京都內，親自視察了回顧今年一整年的「年度報導寫真展」。現場展出多幅紀錄日本重要歷史瞬間的攝影作品，其中一張高市首相10月4日就任自民黨總裁、坐在總裁位子上的巨幅特寫照片，意外成為全場關注焦點。

日媒《ANN》報導，在視察過程中，高市首相一見到自己的大型海報，並未立刻談論嚴肅政績，反而展現出極具親和力的一面。

影片中，只見高市首相一邊指著照片，一邊帶著些許尷尬又俏皮的笑容對身旁人員表示，這張照片拍得實在太大了，讓她覺得臉上許多細小的皺紋都被拍得一清二楚。儘管隨行人員連忙安慰表示並無此事，高市首相仍不斷針對照片的高解析度開玩笑，直呼自己的「小細紋」在巨幅海報下無所遁形。隨後，她也在該張照片上留下了象徵性的簽名，並對著鏡頭自信地比出大拇指，顯得十分平易近人。

這段逗趣的互動影片在社群平台曝光後，隨即引發日本網友關注。許多網友被高市首相「愛美」的日常反應給圈粉，留言大讚她在首相的專業形象下依然保有「反差萌」，認為這種能適時自嘲的幽默感非常可愛。

不少支持者也表示，高市首相不僅短髮造型俐落，那種堅定不移的愛國心與親民姿態，讓人聯想起前首相安倍晉三，甚至有網友感性留言說，能在這種正式場合看到首相展現笑容，是非常溫暖且必要的事。

除了這段輕鬆的插曲，高市首相也針對正進入最後編列階段的下一年度預算案表達了堅定決心。她嚴肅地指出，政府將致力於推動各項政策，目標是將國人對生活與日本未來的「不安」，徹底轉化為「安心與希望」。在結束視察日美首腦會談與運動員活躍身姿的攝影作品後，高市首相展現出穩健執政的氣勢，持續獲得日本國民高度關注與期待。

