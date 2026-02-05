首相保位戰？ 英相施凱爾向艾普斯坦案受害者道歉

受到艾普斯坦案影響，多名英國工黨議員示警，首相施凱爾的任期正進入倒數計時。

英國首相施凱爾向艾普斯坦案受害者道歉，原因是他輕信了曼德森勳爵的「謊言」，並且將他任命為英國駐美大使。（戚海倫報導）

英國首相施凱爾任命的駐美大使曼德森，捲入已故性犯罪富豪艾普斯坦案醜聞，曼德森已經宣布退出工黨，辭去國會上議院議員職務。有多名工黨議員示警，施凱爾的任期進入倒數計時。英國廣播公司BBC報導，施凱爾正面臨部分同黨議員的辭職呼聲。

施凱爾如今回應了民眾對他處理曼德森問題方式、日益增長的憤怒。他承認，曼德森勳爵認識艾普斯坦這件事，早就是公開的秘密，但他說：我們誰也不知道這段關係的深度和黑暗之處。保守黨領袖巴德諾克表示，首相處境岌岌可危，而自由民主黨則呼籲信任投票，以檢驗工黨議員是否支持他。

為了平息爭論，施凱爾說，他後悔任命曼德森勳爵，如果他知道現在所知道的一切，就不會這樣做了。他直接對艾普斯坦的受害者說：我很抱歉，對你們遭受的一切感到抱歉，對那麼多有權有勢的人辜負了你們感到抱歉。對相信曼德森的謊言並任命他感到抱歉，也對你們現在被迫再次目睹這個故事在公眾面前上演感到抱歉。