首相套房1晚4.5萬太貴？阿里山賓館駁：歷史館有降價2千

位於阿里山森林遊樂區內的「阿里山賓館」能遠望 雲海、晚霞與日落。(阿里山賓館提供／呂妍庭嘉義傳真)

位於阿里山森林遊樂區內的「阿里山賓館」，因有網友分享115年最新價目表，其中最頂級「首相套房」特殊假日一晚開價4.5萬元，引發網友議論，業者澄清，「定價」非實際賣價，阿里山賓館平日1萬5000元就能入住，且含自助式早餐、晚餐，不定會配合節慶推優惠、套裝行程，去年更耗時1年，改裝歷史館35間客房，將歷史館房價調降2000元，就是希望讓更多遊客入住體驗阿里山賓館，感受百年歷史與林業人文。

房價掀起網友熱議，延燒至今，阿里山賓館今(19日)再次說明，表示網路上流傳阿里山賓館高定價房價並不是實際的賣價，阿里山賓館平日售價1萬5000元含1樓麗景廳全自助式早餐、晚餐，官網也會配合節慶、節日不定期的推出優惠折扣，及生態、天文、部落、小火車體驗等套裝遊程，並非網路流傳高不可攀的定價。

「阿里山賓館」業者強調，從房間望出去的景緻無價。(阿里山賓館提供／呂妍庭嘉義傳真)

業者表示，阿里山賓館去年營收創新高，砸下重資完成改裝歷史館35間客房，還將歷史館的房價調降2000元，雖高山營建成本昂貴，還有建造不易的時間成本，仍耗時1年多，在10樓頂層新增加6間客房和套房，預計2月春節後正式亮相，提供消費者飽覽360度視野開闊山林景色，日落、夕陽絢麗奇景的感官體驗。

阿里山賓館總經理王覺非表示，阿里山賓館位於阿里山國家森林遊樂區核心地帶，是許多旅人心中最具代表性且最具價值感的園區內住宿，其位處高海拔的特性，除7樓無死角的景觀平台能欣賞到阿里山五奇美景的3奇， 雲海、晚霞與日落，更讓旅人減少前往祝山、小笠原山景觀台的夜間移動負擔，不必天未亮就搭車移動，清晨只要走出門，就能迎向森林、巨木群步道，輕鬆漫遊神木線、沼平線、祝山線森林鐵道周邊景色。

