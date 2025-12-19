首相官邸人士擁核武發言惹議！日本政壇掀波

▲日本官房長官木原稔19日重申日本政府「非核三原則」立場不變。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗內閣一位負責安保政策的首相官邸人士，18日在官邸向記者表示，「我認為日本應該擁有核武」，一語引發日本政壇震撼。日本是世上唯一曾遭原子彈轟炸的國家，日本政府戰後致力於實現「無核武世界」，該位人士的說法與日本過去的長期立場相悖。對此，日本前防相中谷元認為應將其撤職，日本官房長官木原稔19日則重申政府「非核三原則」立場不變，但迴避評論該位人士的去留。

根據《共同社》報導，該位官邸幕僚是在以非正式採訪形式與記者交流時，提到日本應該擁有核武，認為擁有核武有其必要性。該官邸幕僚補充說，「最終能依靠的還是我們自己」，但也坦承想要擁有核武並非一蹴可幾之事，「不像去便利商店買東西那應簡單」。

擁有核武與日本政府長期奉行「不擁有、不製造、不運進」核武的非核三原則違背，對此，該位官邸幕僚表示重新審視非核三原則之事「尚未與高市早苗首相進行討論」，並直言這會是引發社會「正反極端對立」的敏感議題。

擁核武發言遭批評 日本官房長官這樣說

該位官邸幕僚的言論曝光後，在日本政壇引發爭議，不僅在野黨於19日群起要求立即將其撤職，執政黨自民黨的前防衛大臣中谷元也認為「應該選擇更可靠的人，以避免被說成親信內閣」，表態要求當局甄選繼任者。

對此，日本官房長官木原稔19日在記者會上表示，「作為政策方針，日本政府將會繼續堅持非核三原則」。木原稔強調日本作為唯一一個在戰爭中遭受原子彈轟炸的國家，將繼續努力實現無核武世界。但對於要求該位官邸幕僚撤職的呼聲，木原稔以「不對個別報導給予評論」為由迴避表態。

