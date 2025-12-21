首相官邸幹部核武言論引風波 日本政府重申非核三原則、政界質疑媒體洩露不公開發言

日本首相官邸一名負責安全保障政策的幹部，18日在與媒體進行不公開為前提的取材時表示，基於中國強化核戰力、俄羅斯以核武作為威嚇手段、北韓推動核開發等因素，日本周邊安全保障環境日益嚴峻，以「個人想法」指出「日本應該保有核兵器」。不過日媒報導，該名官邸幹部同時說明，目前政權內並未就日本是否保有核武展開相關討論，並坦言在《核不擴散條約》（NPT）體制及國內政治現實下，實現難度相當高。

相關發言曝光後，官房長官木原稔19日表示，對個別報導內容不便逐一評論，但強調政府將持續堅持「非核三原則」作為政策方針。他指出，日本作為唯一的戰爭被爆國，將持續致力於實現沒有核兵器的世界，並對該名官邸幹部是否須負起責任一事，未正面回應。

不過，自民黨前防衛大臣中谷元表示，身為政府要職，即使是個人意見，也不應輕率發言，相關言論既已公開，就應做出相應處置，並認為不排除應以辭職方式負起責任。

針對「不公開發言」被報導一事，自民黨眾議員、前外相河野太郎19日在社群平台X發文指出，未經對方同意便報導以不公開為前提的發言，本身即存在問題，若因此導致相關媒體未來被排除在不公開場合之外，也不能說不合理。他並警告，若日本媒體被認定無法遵守不公開原則或查塔姆守則（Chatham House Rule），恐對日本在國際會議中的信任與參與造成影響。

同時，河野並表示，單純將「是否應保有核武」的討論本身視為問題並不恰當，應就核武保有的利弊進行討論後再得出結論，相關討論勢必包含廣島、長崎的歷史經驗以及日本國民的情感，特定意見不應被排除在討論之外。

國民民主黨代表玉木雄一郎同日也在X上表示，日本已加入《核不擴散條約》，若以政府立場主張核武保有將構成問題，但相關人士似乎也提及與NPT整合性的考量，應先確認發言內容再決定後續因應；同時指出，將以不公開為前提的發言寫成新聞的媒體本身亦存在問題。

20日，日本維新會參議員石平在X上公開主張，日本應以抑止力為由，在某種形式下持有核武，並表示面對實際擁有大量核武的中國共產黨，唯有具備相應反擊能力，才能避免核武被使用。

同日，日本維新會代表吉村洋文在大阪市黨本部召開常任役員會後，與共同代表藤田文武接受媒體採訪。針對高市政權幹部在不公開採訪中發表核武相關言論，吉村表示，該發言是在表明屬於個人見解的前提下，在不公開場合進行，外界無法確認發言者身分，也無法掌握前後脈絡，僅截取部分內容進行報導，是否真正有助於守護報導倫理與國民知情權，值得商榷。

吉村指出，官房長官已正式表明政府將堅守「非核三原則」，在前後脈絡不明的情況下，要求罷免或解職相關人士並不恰當。他並表示，若相關言論是在正式、公開場合提出，當然另當別論，但在不公開前提下的發言被報導，恐導致官員未來在此類採訪場合選擇噤聲，是否真能對國民知情權帶來正面影響，仍有疑問。

