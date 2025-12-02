首相成「社畜」！ 高市早苗勝選喊工作×5 獲日本流行語大賞

日本每年年底大事，就是頒發當年的「流行語大賞」。今年的日本流行語，睽違16年，再次由「日本首相」得獎。原來高市早苗在當選自民黨總裁那天發表的勝選感言，連續說了五次要努力「工作」，這句話成了今年日本流行語大賞的第一名。

日本首相高市早苗，以「工作、工作、工作、工作、工作」，奪得日本2025年流行語年度大賞。(圖／達志影像美聯社)

日本首相高市早苗以「工作、工作、工作、工作、工作」的五連發金句，榮獲日本2025年「流行語大賞」年度冠軍。這句在她當選自民黨黨魁時的勝利宣言中脫口而出的話語，使她成為自2009年鳩山由紀夫以來，再次獲得最強流行語殊榮的日本首相。高市早苗強調這並非鼓勵國民過度勞累，而是表達自己願為國家和人民勤奮工作的決心。同時，英國牛津大學也選出今年的年度詞彙「rage bait」，指那些刻意設計引起憤怒或憤慨的網路內容。

身穿標誌性藍色西裝外套的高市早苗出席了流行語大賞頒獎典禮，接受了這項殊榮。她在典禮上解釋，自己連續說五次「工作」的真正含義是希望能為國家和國民做出貢獻，而非鼓勵民眾過度勞累。高市早苗甚至為這可能造成的誤解道歉，表明她只是希望自己能更加努力為人民服務。對此，典禮主持人幽默回應，提醒首相也要記得「休息、休息、休息、休息、休息」一下。

高市早苗以直率言論聞名，被民眾視為類似日本版的韓國瑜或川普，經常語出驚人。她最近在東京「未來投資倡議」峰會上，更引用了人氣漫畫「進擊的巨人」主角艾連的經典台詞：「閉嘴，把所有投資都押在我身上就對了」，成功引起全場歡聲雷動。

在國際詞彙方面，英國牛津大學選出2025年的年度詞彙為「rage bait」。這個詞彙指那些刻意設計，以令人挫折、挑釁或冒犯方式呈現，目的在激起憤怒或憤慨的線上內容。牛津大學表示，這個詞在過去一年的使用頻率比先前增加了三倍，已席捲整個網路世界。

