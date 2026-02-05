首相旋風！高市早苗30秒宣傳片9天破1億觀看 速度超越《我推》Idol

國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗上任以來人氣居高不下！近期自民黨在YouTube頻道上傳的一段高市的30秒宣傳片，竟然在短短9天內就破1億次觀看，速度超越動漫《我推的孩子》主題曲《Idol》。《日本時報》報導指，高市宣傳片可以如此火紅，這對政治影片來說真的相當罕見。

高市30秒短片9天破億

《日本時報》5日報導指，自民黨1月26日在YouTube上傳一段高市早苗的影片，截至5日發稿前已有1.19億次觀看。這段影片只有30秒，高市在片中表示：「未來必須用自己雙手創造，自民黨迎接這場戰鬥，不會逃跑，不會動搖」，最後喊話「自民黨與你們一起」。

這支影片9天後就突破1億次觀看；相比之下，動漫《我推的孩子》主題曲、YOASOBI演唱的《Idol》MV，先前曾創下日本MV在YouTube上最快突破1億次觀看的紀錄，也得花上35天。

先前自民黨頻道中觀看次數最多的影片，是前首相、前自民黨總裁石破茂2024年眾議院選舉前登場的影片，約有2200萬次觀看。

報導指，部分人士質疑自民黨是否為推廣影片投入大量廣告費，因為觀看數大幅成長，常被認為部分來自於影片在X及其他社群媒體上的推廣。自民黨頻道約有19.6萬訂閱者。

儘管《公職選舉法》禁止個別候選人投放付費網路廣告，但允許政黨投放連結至其競選網站的廣告。

各黨候選人積極打網路戰

參選的其他政黨也積極打網路戰。訂閱人數約為自民黨3倍的參政黨，最高觀看數的影片是去年5月上傳，約累積4800萬次觀看。參政黨黨魁神谷宗幣3日在 X 上表示：「我們在網路（選戰）上陷入苦戰，我們計畫投放更多廣告。」

國民民主黨觀看數最高的YouTube影片，是2024年10月上傳的影片，約有1400萬次觀看；由最大在野黨立憲民主黨與公明黨共同成立的「中道改革連合」，最高觀看數的影片是1月發布、100 萬次觀看的影片。

中央大學政治學教授中北浩爾表示，社群媒體對政治與選舉造成嚴重扭曲不容忽視，「現在是時候討論如何適當執行有關社群媒體與政治的相關規範了。」

