首組大巨蛋開專場日星！ONE OK ROCK連2天完售 加場原因超寵粉

日本搖滾天團ONE OK ROCK將於4月25、26日一連兩天登上台北大巨蛋舉辦「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei」，26日加場門票於今（7日）日開賣再次確認完售，不僅成為首組在大巨蛋舉辦專場演唱會的日星，也創下連續2天完售開唱的全新里程碑。

首場台北演出開賣短短3分鐘火速售罄，主唱Taka透露在IG收到大量粉絲私訊表示，沒搶到門票，當下立刻決定加開一場，希望能讓更多歌迷有機會一起到現場同樂，成員們一同感謝歌迷一路以來的支持，「非常期待這次的演出，希望能和大家一起打造一個很棒的現場，那我們在現場見吧！」

主辦單位也呼籲，請勿將購票成功的資料頁面截圖公告在網路上，以防不肖份子將其資訊用來詐騙消費者，並且請不要於拍賣網站或是其他非KKTIX正式授權售票之通路、網站購票，除可能衍生詐騙案件或交易糾紛外，更可能影響自身權益。

