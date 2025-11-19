首胎年齡平均31.65歲 逾3成新生兒來自高齡產婦

（中央社記者陳婕翎台北19日電）據統計，台灣女性生育首胎平均年齡為31.65歲，比20年前增4.26歲；所有出生嬰兒中，逾3成來自35歲以上高齡產婦。國健署提醒，凍卵無法避免高齡懷孕身體風險，適齡生育最關鍵。

隨著現代社會型態改變，台灣民眾普遍延後婚育，晚育情形漸成常態。根據內政部公布的民國113年人口統計，全國女性生育第1胎的平均年齡已提高至31.65歲，較20年前的27.39歲，上升4.26歲。

此外，根據美國婦產科學會（ACOG）的定義，生產年齡超過35歲即屬於高齡產婦。另據內政部統計，在所有新生兒中，超過3成是由35歲以上的產婦所生；生育第2胎婦女，年齡為35歲以上者占37%，與10年前相比增加10%，仍與晚婚遲育現象有關。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒適齡生育最重要，時下部分女性為保留年輕、品質較佳的卵子而選擇凍卵；據國內外統計資料，凍卵可能導致生育決策延後。隨著遲育現象普遍，不孕人口也隨之增加，即使有人工生殖技術協助，成功率也會隨著年齡下降。

國健署針對112年進行試管嬰兒療程的治療人次所做統計顯示，受術妻年齡36歲的懷孕率及活產率分別為29.9%及23.4%，此後隨年齡增加而顯著下降，至44歲分別僅剩9.3%及5.6%，適齡生育最關鍵。

另外，父母年齡與胎兒健康密切相關，國健署說，凍卵也無法避免高齡懷孕帶來的身體風險，35歲以上孕婦發生流產、早產、胎兒先天缺陷或低出生體重的機率提高，且孕期罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險，也隨之增加。

不論男女都應重視適齡生育的重要性，男性40歲後，精子不良率及染色體異常率升高，造成精卵不易結合，45歲以上更可能提高配偶妊娠糖尿病及子代罹患自閉症、躁鬱症、思覺失調的風險。國健署呼籲，把握女性25歲至35歲、男性40歲前的黃金生育年齡，盡早規劃生育。

國健署提醒，若有規律性生活且未避孕，經過1年仍未懷孕，夫妻應盡早一起尋求專業的醫療診斷與評估。若有試管嬰兒療程需要，可善用最新的人工生殖補助3.0方案，不孕症試管嬰兒補助3.0上路，加碼未滿39歲2、3胎金額同首胎，每次最高可獲新台幣15萬元補助。（編輯：吳素柔）1141119