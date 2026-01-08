首腦陳志剛落網！北檢第7波搜索揪太子集團洗錢源頭 拘提約談11人

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

太子集團涉嫌在多國詐騙洗錢，首腦陳志在多國遭通緝，昨（7）日已在柬埔寨落網，並被遣返中國接受調查。台北地檢署持續掃蕩太子集團在台殘黨，懷疑有人在國外接應設立境外公司作為據點，再透過OBU帳戶將贓款洗回台灣，北檢今（8）日大動作進行第7波搜索行動，拘提、約談匯致國際商務公司盧姓老闆及其他人頭公司負責人等11名被告到案釐清，當中3人今晚陸續移送複訊。

太子集團首腦陳志日前於柬埔寨落網。（圖/翻攝畫面）

專案小組自去年10月起密集偵辦，追查太子集團在台活動，發現太子集團除了將海外贓款用來購買北市豪宅、超跑名車外，另成立人頭公司數間，架設非法博弈網站，還夥同遊艇業者、雪茄館老闆洗錢，供集團成員在台發展。

廣告 廣告

太子集團還疑似透過匯致國際商務公司，自2021年起成立多間海外紙上公司並假裝營運，以此向台灣金融業者申請OBU帳戶，以利集團在國內外進行金流來往。檢察官指揮刑事局、調查局台北市調處等單位，今日就此事搜索人頭公司等12個地點，並拘提盧姓負責人、太子集團旗下尼爾創新公司賴姓幹部、誠帷、澄映2家公司主管與幹部共10人，並約談天旭國際負責人王昱棠的助理，早前以80萬元交保的詹女說明。

更多FTNN新聞網報導

太子集團涉在台洗錢！檢調發動第2波搜索 8人到案4人獲交保

太子集團「爆乳燦笑特助」被爆已當媽！亮眼學經歷全起底 本尊急關私人社群

太子集團幹部淫亂內幕曝！天旭總務長當妹頭 輸出海量正妹「招待性服務」供高層包養

