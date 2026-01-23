首航基隆港 德郵輪推鐵馬觀光

基隆港23日迎來今年第1艘首航基隆港的郵輪，德國愛達郵輪旗下的愛達女神號，載客1977人來台，台灣港務公司基隆分公司表示，為配合愛達女神號的特色，特別串聯台鐵、台灣鐵道觀光協會及台灣港埠協會，攜手台北市政府觀光傳播局推動結合郵輪、自行車、鐵道的低碳行程。

愛達女神號（AIDA Diva）郵輪，隸屬於愛達郵輪（AIDA Cruises）旗下，排水量6.9萬噸、全長251公尺。這次載運1977名旅客來台。基隆港務分公司表示，郵輪進港時，除以拖船噴水歡迎外，也登輪與船方互贈紀念牌。

基隆港務分公司表示，愛達郵輪是德國3大郵輪品牌之一，特色就是岸上觀光行程常以自行車旅遊為重點特色，為此，基隆港務分公司串聯台鐵、台灣鐵道觀光協會及台灣港埠協會，組成「郵鐵觀光大聯盟」！更攜手台北市觀傳局跨域合作，共同開發結合郵輪、自行車、鐵道3大元素的獨特低碳行程。

基隆港務分公司邀請郵輪上的自行車遊程規畫團隊「踩線」，行程從基隆港出發，帶著自行車搭乘台鐵至松山車站，沿著基隆河濱自行車道，行經林安泰古厝、圓山飯店、忠烈祠、經國七海文化園區、保安宮、孔廟等北台灣經典地標。

基隆港務分公司指出，去年基隆港郵輪外籍旅客達37.6萬人次，創歷史新高，因此推動自行車旅遊吸引德國籍的旅客；未來將持續深化跨域合作，結合港口、鐵道與城市觀光資源，推動多元且低碳的郵輪旅遊發展，提升基隆港國際競爭力，並為旅客打造更高品質、更具特色的永續郵輪旅遊體驗。