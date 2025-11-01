首艘以原住民族名命名 「西拉雅」巡護船下水 路透揭美菲於巴丹群島勤操演

首艘以原住民族名「西拉雅號」命名的遠洋巡護船1日正式下水，總統賴清德親自主持下水典禮，象徵對原住民族文化的尊重與認同。這艘排水量約5000噸的高緯度遠洋巡護船配備3座水砲和20機砲遙控砲塔，可執行海上警戒與驅離任務。同時，路透社報導美國和菲律賓正在巴丹群島積極操演，目標鎖定巴士海峽，以防中共侵台時佔領通往西太平洋的水道。此外，國軍C-130H性能提升計畫因經費暴增而喊卡，轉而考慮採購C-130J新機。

首艘以原住民族名命名，「西拉雅」號巡護船下水。（圖／TVBS）

「西拉雅號」是我國首艘以原住民族名命名的海巡艦艇，賴清德表示，這不僅落實憲法保障原住民身分認同權和文化權，也承襲原住民族勇敢堅韌、守護家園的精神。西拉雅號分為偵蒐型與運補型兩種，具備執行海上警戒與驅離任務的能力，對應近年來中共不斷增加的灰色地帶威脅。

路透社近日發表專題報導指出，距離台灣僅140公里的菲律賓巴丹群島，美軍和菲律賓軍方正不斷增加在當地的演習次數。前菲律賓北呂宋海軍司令部司令戴沙貢認為，有些國家會想要取得巴丹群島，無論是出於軍事用途還是貿易考量，因此必須在當地部署具公信力的防衛力量，以保護國家利益。路透社的報導還揭露，這些演習展示了雙方計畫如何利用陸基反艦飛彈，在衝突時使巴士海峽無法通行，從而阻斷中國海軍進入西太平洋的通道。國防院戰略資源研究所長蘇紫雲表示，若再加上台灣本身擁有的雄二、雄三飛彈以及向美國採購的魚叉飛彈，就可以形成一個交叉火網。

放眼巴士海峽，路透揭美菲於巴丹群島勤操演。（圖／路透社）

另一方面，我國C-130H運輸機服役已超過30年，最新消息顯示，原本的性能提升計畫因評估經費暴漲200億元台幣而喊停，超出預算。加上美軍自己也計畫不升級C-130H，國軍規畫改採購C-130J新機。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，C-130J的採購國家很多，此時採購單價可能相對便宜，但仍需評估如何配合最新威脅和我國戰術需求。C-130J新機能在極短跑道降落，曾飛行26小時挑戰極限，被稱為耐操又萬用，還可藉由空中加油、加掛油箱等方式提升航程，對於國軍而言是值得考慮的選擇。

