首艘遠洋運補巡護船開工 強化海巡公海執法能量
記者孫建屏／高雄報導
台灣國際造船股份有限公司承造的「高緯度遠洋巡護船」，今（17）日在台船公司高雄廠舉行第2艘開工儀式，該艘船型為首艘運輸補給型，運用模組化貨櫃設計，除可執行遠洋巡護任務與承擔臺、美海巡聯合演訓重任外，更可支援東沙與太平島的油料物品運補工作；未來完工交船後，將可進一步加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務，以及巡護到南印度洋等遠洋公海漁業執法能量。
開工典禮由海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥與台船公司副總經理顏聰輝共同主持，在雙方團隊的見證下，兩人一起啟動按鈕，象徵新船開工，並祈求建造案順利圓滿。
海洋委員會海巡署新建「高緯度遠洋巡護船」預計建造6艘，由台船公司設計建造統包，全船（含上構）採鋼質結構，滿載排水量約5000噸，大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，海上偵搜型配置無人機（UAV)）、運輸補給型配置2個多功能物資貨櫃、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務；已命名下水的第1艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」，屬海上偵蒐型，今日開工的第2艘則為運輸補給型的首艘。
台船公司表示，將如期、如質依計畫建造本型船艦，期能全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全，並精進海難搜救及人道救援等工作，更會落實「傳承造船、守護海洋」的使命。
台船公司指出，配合政府國艦國造政策與韌性防衛，台船已從傳統造船企業，藉由推動智慧船廠、無人船與能源工程等新領域，逐漸轉化為高技術船廠，戮力於技術與品質上的精進與提升，以承造更多性能優越的船艦，以有效提升我國漁業巡護能量，作為我國國防戰力的最堅強後盾，共同守護「藍色國土」，以不負國人對台船的期許。
台灣國際造船股份有限公司承造的「高緯度遠洋巡護船」，17日在台船公司高雄廠舉行第2艘開工儀式，也是首艘運輸補給型新式高緯度遠洋巡護船。（台船公司提供）
海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥（左）與台船公司副總經理顏聰輝（右）共同啟動第2艘新式高緯度遠洋巡護船開工按鈕。（台船公司提供）
