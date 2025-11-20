首藍白合示範區？ 藍2026松信新人「只提2席」

鄭黃會結束後，深水區的2026，國民黨、民眾黨要怎麼合作，如今北市議員提名，松山信義選區，在徐巧芯和王鴻薇選上立委後，原先得票數有至少3人當選的空間，不過國民黨預計除了3名現任市議員，將只提2位新人參戰，而這似乎是要為有意參選的民眾黨副秘書長許甫留下空間，但讓也有意參選的藍營小雞直呼，應該藍白新人一起比民調才公平。

許甫（圖／TVBS資料畫面）

民眾黨副秘書長許甫預計將投入北市松信區選戰，勤跑基層，同場的藍營前發言人李明璇也自我介紹並與長輩寒暄。 國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，將在尊重藍白合作大框架的前提下，審慎評估自己的實力並提出最合理的席次，目標是最大化席次，並希望國民黨能在台北市議會過半。 國民黨台北市議員參選人滿志剛提議，應將民眾黨的新人也納入民調，並與國民黨新人一起比較，推薦民調最高的前三名共同參選。

廣告 廣告

應曉薇比ＯＫ（圖／TVBS資料畫面）

台北市議員應曉薇因京華城案被停權，但黨中央預計將解除她的停權，並以現任優先原則提名她參選，應曉薇表示「一切隨緣，謝謝大家關心」。 國民黨秘書長李乾龍說明，應曉薇的案件將送回考紀會，由考紀會重新召開考紀委員會審理。

在中正萬華選區，因為在野票倉有限，國民黨預計只提名4席，但現有4位現任議員，若一起辦初選可能會壓縮3位表態參選的新人空間。國民黨台北市議員參選人李孝亮表示，雖然有擔心、焦慮和緊張的聲音，但相信國民黨會提供最公平且直接的初選方式。

更多 TVBS 報導

內幕／冷眼看鄭黃會！藍營老將憂「母雞」蔣萬安站台白營、票被分光

選舉藍白合？戴錫欽喊憑實力拚席次：國民黨北市議會要過半

黃國昌喊新北非他「也不會扯後腿」 鍾佳濱揪貓膩：恐怖情人

幕後／藍白合妥了？民眾黨「傾向全民調」 新北等3縣市待整合

