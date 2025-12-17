首表態聲援！黎智英遭國安法定罪 賴清德批中國：侵害自由人權無以復加

記者劉秀敏／台北報導

兼任民進黨主席的總統賴清德主持中常會（圖／民進黨提供）

香港壹傳媒創辦人黎智英15日遭法院宣判《國安法》三項罪名全成立，預計明年初宣布刑期，恐面臨無期徒刑。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（17）日表示，中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。無論是對黎智英或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

民進黨今日召開中常會，會後黨發言人韓瑩轉述黨主席賴清德會中致詞。賴清德表示，上週「國際人權日」剛過，大家都知道人權是全球普世價值，卻看到近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英先生，以所謂國安法定罪；以及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂先生實施制裁。中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

廣告 廣告

賴清德批評，無論是對黎智英或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

賴清德強調，面對來自中國日益嚴重的威脅，會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。

更多三立新聞網報導

嗆政黨輪替後都可以這樣做！賴士葆轟不副署：這叫做獨裁一、獨裁二

謠言滿天飛！林楚茵喊話國安局介入 蔡明彥：主要處理4類假訊息

駁賴清德「在野獨裁」 鄭麗文：荒謬詞彙！就像男生不會生小孩

他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴

