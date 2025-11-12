首要避免戰爭 AIT處長邀鄭麗文訪美

美國在台協會（AIT）處長谷立言12日下午赴國民黨中央黨部，拜會國民黨主席鄭麗文。谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行；他並於會中邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。

由於鄭麗文曾公開表達反對增加軍費支出，不僅不接受美方所要求國防支出提高至GDP的5％，甚至認為光是提高至GDP的3％以上，台灣就會無法負擔，排擠到其他民生支出，因此外界多認為她的態度會遭致美方不滿，影響國民黨對美關係；近期更有媒體報導鄭麗文一度要裁撤駐美代表處，鄭麗文為此特別澄清絕無此事，表達會持續募款支持駐美代表的工作。

日前傳出AIT將與鄭麗文見面，被認為是美方要來「關切」國民黨新任主席對國防預算的態度，儘管已有消息指出本周雙方將見面，國民黨對此仍保密到家；昨下午4時許，AIT的車子開進國民黨中央黨部，待1小時左右便離開。

鄭麗文昨於中央黨部接見谷立言（Raymond Greene）一行，國民黨表示，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽。

會中鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

谷立言則重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行；鄭麗文對此也充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。

國民黨指出，雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作；谷立言並當場邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。