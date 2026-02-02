首見痕跡檢驗刑偵劇… 龔俊獲讚「體制內顏值天花板」

龔俊在「風過留痕」中飾演刑警。(取材自微博)

由龔俊、姜武、孫怡主演的刑偵劇「風過留痕」近日官宣定檔。作為「中國首部痕跡檢驗刑偵劇」，「風過留痕」旨在開辟獨特的痕跡檢驗切入視角，打開刑偵劇集市場，劇中角色用細微的現場物證進行多重推理，在抽絲剝繭的辦案過程中，為觀眾帶來反轉不斷的案中案看點。

中國娛樂網訊報導，該劇改編自「九滴水」作品「屍案調查科」，主要圍繞著一群刑警、刑事技術工作者展開，以葉謙（龔俊飾演）、冷啟明（姜武飾演）為代表的刑警，憑藉敏銳的直覺和過硬的刑偵經驗，在微觀的痕跡世界各司其職，一心還原命案真相。同時，葉謙與丹青（孫怡飾演）也有著微妙不尋常的相處模式，令人十分好奇他們的關系與人生故事。

廣告 廣告

此外，司元龍（張開泰飾演）、焦磊（馮暉飾演）、張子蕪（劉海藍飾演）、徐石（孔琳飾演）等角色也是破案團隊中不可或缺的「實戰定心丸」，他們通過痕跡檢驗、影像分析、法醫理化檢驗等專業技能，將傳統辦案流程與現代刑偵技術相結合，讓物證發揮價值，案件水落石出。

從曝光的海報中可見，不平靜的雨夜命案現場、懸疑氣氛十足的斧頭和塑料袋、燃燒的摩托車等，都預示著劇情的緊張與起伏。其中，也有關於物證與痕跡的細節描寫，正如台詞那句「現場的物證會說話，就看我們是不是那個合格的聆聽者」。

「風過留痕」官宣定檔後，主演們紛紛聯動造勢，龔俊以「0203，葉謙報到」暗號官宣；孫怡發文「風聲交織，每個人都是謎題」；姜武則呼應「痕跡指引真相」。龔俊的制服造型被粉絲大讚「體制內顏值天花板」。相關話題引起關注。

更多世界日報報導

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席