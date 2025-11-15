首見！淡水婦抓「全台唯一保育蜻蜓」拍照被法辦 恐遭處1年以下徒刑

無霸勾蜓是台灣唯一保育類蜻蜓。取自農業部

新北市淡水區66歲許姓女子，今年8月間在楓樹湖步道發現一隻碩大的蜻蜓，用手將其抓起拍照錄影後上傳臉書社團「奇異昆蟲世界」。貼文曝光後，眼尖民眾發現是罕見的保育類「無霸勾蜓」，隨即向檢警檢舉。士林地檢署調查後認定許女未經許可騷擾保育類野生動物，日前偵查終結，依《野生動物保育法》向法院聲請簡易判決處刑。

農業部資料顯示，無霸勾蜓是台灣蜻蜓中體型最大的品種，體長可達11公分，展翅寬更可達13公分，也是全台唯一被列為保育類的蜻蜓，更是重要指標性物種，廣泛分布於北、中、東部海拔1500公尺以下的山區，包括北投竹子湖陽明溪、內湖大溝溪、內溝溪、文山小坑溪及南港四分溪。

無霸勾蜓具有碩大的身軀和艷藍綠色的複眼，再加上黑黃相間的尾部，非常容易辨識。依規定，除基於教育或學術研究目的並取得主管機關許可外，民眾不得擅自觸碰、捕捉或干擾。

起訴書指出，許女當天徒手將無霸勾蜓短暫拘持，為拍攝照片、影片再上傳社團炫耀，已屬騷擾行為。民眾發現後向保七總隊檢舉，警方與檢方循線查獲，許女在偵查中坦承犯行。

士檢依《野生動物保育法》第 42 條第 1 項第 1 款聲請以簡易程序處刑。依規定，騷擾保育類動物可處 1 年以下有期徒刑、拘役或 6 萬至 30 萬元罰金；若造成動物死亡，刑度更可提高至 2 年以下，案件後續將由士林地院簡易庭審理。



