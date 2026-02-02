首見！詐團用星鏈+深偽 盜臉騙2億

林男成立系統商利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，初估五十五人受害，財損約新台幣二億元。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

三十四歲林姓金主涉出資成立系統商，與對岸詐騙集團合作，使用馬斯克的「星鏈」低軌衛星的網路服務，搭配深偽技術，再透過「調照商」取得被害人的照片與個資後，成功破解對岸「數字人民幣」ＡＰＰ的刷臉驗證機制，進而綁定被害人金融帳號、轉出帳戶內存款，刑事局中打分波行動，帶回林等四人，初估五十五人受害，財損約新台幣二億元，林獲百萬元交保，檢方近日依詐欺等罪起訴，此案也是台灣查獲詐團利用星鏈、深偽技術的首例。

刑事局中部打擊犯罪中心五隊在一一三年中旬獲報，循線掌握盧姓男子等人，承租台中市北屯區一處公寓從事不法詐欺犯行。報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並與台中市刑警大隊共組專案小組，同年十一月查獲盧男等三人涉嫌從事詐欺系統商，後又溯源追查發現，幕後金主林姓男子藏匿在泰國，透過刑事局國際刑警科協請泰國移民總局查緝林男到案，去年六月遣返回台。

警方調查，林男在泰國再利用馬斯克的「星鏈」低軌衛星服務，以躲避當地檢警鎖定ＩＰ查緝，詐騙集團利用星鏈的網路服務，再加上深偽技術做出被害人臉部資料後，成功破解對岸「數字人民幣」ＡＰＰ的刷臉驗證機制，讓詐團可以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取移轉被害人存款。

警方初估，目前至少有五十五名受害者，財損約二億元。全案共計查獲犯嫌四人，查扣現金十二萬餘元、星鏈設備一組、無線分享器四台、手機三百二十支及電腦六台等贓證物。

全案由台中地方檢察署依詐欺犯罪危害防制條例、妨害電腦使用罪及組織犯罪防制條例等罪嫌，將林男等四人提起公訴。