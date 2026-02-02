首見！詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過驗證詐2億

刑事局中打部日前偵破了一起深偽詐騙案。（圖／東森新聞）





刑事局中打部日前偵破了一起深偽詐騙案。一名陳姓金主資助3名系統商，透過與境外機房合作，發送釣魚簡訊給大陸人，騙取他們的個資以及臉部長相。

警方進入民宅，進到一間房間，裡面擺滿了電腦與手機，因為這邊就是詐騙機房，當場逮到一名嫌犯。警方：「控制他抓起來。」

警方搜索查扣了一大堆手機，經過清點居然有高達320支，而這個詐騙集團就是利用深偽技術，專門騙大陸人。刑事局偵查第六大隊第五隊隊長黃昭瑜：「除大量創設微信、QQ及Apple ID等帳號，販售予境外詐欺機房使用外，另配合詐欺機房，騙取大陸民眾個資後，利用深偽技術，製作被害人臉部驗證影片。」

警方查出，這個詐騙集團透過與境外詐欺機房合作，發送釣魚簡訊給大陸民眾，讓他們經過身分驗證，盜取他們的基本資料以及臉部長相，再用深偽技術，轉移被害人的存款，高達55人被騙，而詐團中還有一名39歲的陳姓男子，本身具有資工背景，結果竟然從事詐騙。

而33歲的陳姓金主則是長年旅居泰國，最後被遣送回國，除了查扣12萬元現金以及星鏈設備，也將這4人移送法辦。

