首見8大法官合體 受理釋憲

5位大法官啟動憲法法庭後，15日公告受理少年法庭法官聲請釋憲案。（本報資料照片）

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官去年底作成判決，讓憲法法庭排除另3位大法官就可審案，但15日憲法法庭公告，受理花蓮地院少年法庭邱佳玄法官針對《少年事件處理法》關於受移送法院不得再行移送的聲請釋憲案。據了解，受理與否的《憲法訴訟法》規定無修法爭議，受理門檻是現有總額2/3以上出席、1/2同意，所以蔡宗珍等3位大法官也參與評議，現有8位大法官過半同意後，決定受理。

因本案不是憲判，所以蔡宗珍3位大法官未受排除，並參與受理與否的程序評議。憲法法庭公告受理本件釋憲案後，未來要作出判決，仍面臨謝銘洋5位大法官，排除主張「憲法法庭組成不合法」而不參與評議的3位大法官爭議難題。

本案是因花蓮地院受理一起少年毀損案件，該案少年經桃園地檢署移送至桃園地院後，桃園地院以少年設籍花蓮且卷內無其他現居地址為由，裁定移送花蓮地院，但少年及其法定代理人在另案調查程序中，已表示他們分別居住於桃園、雲林，希望該案得移轉至桃園地院審理，以利後續程序進行。

花蓮地院少年法庭法官邱佳玄審理後，審酌《少年事件處理法》第15條規定「受移送之法院，不得再行移送」，導致收受移轉的法院，就算事後少年的家庭變故，認為由其他有管轄權的少年法院處理，可使少年受更適當的保護，也無從再為移轉管轄，有違《憲法》對少年的特別保護義務，侵害訴訟權，因此裁定停止審理，去年3月7日聲請釋憲。