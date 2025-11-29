首訪穆斯林藍色清真寺 教宗良十四世凸顯跨宗教對話

法新社報導，教宗良十四世(Pope Leo)今天(29日)早上訪問伊斯坦堡著名的藍色清真寺(Blue Mosque)，這是他就任教宗以來，首次海外出訪第一站土耳其的第三天。

美國籍的良十四世今年5月當選為全球14億天主教徒的領袖，這是他首次造訪穆斯林禮拜場所，承繼已故前教宗方濟各(Pope Francis)的遺志，方濟各生前一直倡導與伊斯蘭教對話。

造訪藍色清真寺具有高度象徵意義，良十四世追隨前幾任教宗的做法，本篤十六世(Pope Benedict XVI)曾在2006年訪問這座清真寺，而方濟各也曾在2014年在伊斯蘭宗教領袖的陪同下造訪該地。

但與他們不同的是，良十四世不會參觀附近的聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)。這座傳奇性的教堂建於6世紀拜占庭帝國時期，在1453年君士坦丁堡(今伊斯坦堡)陷落後被改建為清真寺。

在鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)解體後，現代土耳其共和國國父凱末爾(Mustafa Kemal Ataturk)領導進行世俗化改革，聖索菲亞大教堂在1935年成為博物館。50年後，它被聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界遺產。

但在2020年，它被重新改建為清真寺，此舉招致國際社會的譴責，包括已故教宗方濟各。教宗方濟各當時表示，他對土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)的這項決定感到「非常難過」。

批評人士指責艾爾段及其具有伊斯蘭根源的正義發展黨(AKP)，正在削弱這個穆斯林佔多數國家的世俗根基。

建於17世紀初的藍色清真寺是伊斯坦堡的主要旅遊景點之一，它因其內部鋪設的鮮豔藍色瓷磚而得名。

良十四世將在稍晚與當地教會領袖會面，並在聖喬治宗主教教堂(Patriarchal Church of St. George )參加簡短的禮拜儀式，接著將前往東正教領袖、君士坦丁堡普世牧首巴爾多祿茂一世(Ecumenical Patriarch Bartholomew I)位於金角灣(Golden Horn)的宗主教宮。

這兩位宗教領袖屆時將簽署一份聯合聲明，內容尚未公開。

教宗今天晚間也將在伊斯坦堡福斯汽車體育館(Volkswagen Arena)主持彌撒，預計將有約4,000名信徒參加。