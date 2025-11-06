首認錯2度鞠躬！坦承市府疏失 盧：媽媽做不好要檢討

台中市 / 綜合報導

台中市長盧秀燕針對豬瘟事件首度道歉，一連2次鞠躬，坦承沒有做好，同時免除了3名首長職務，分別是農業局長張敬昌、環保局長陳宏益和動保處長林儒良，不過專案報告中，提到王姓獸醫佐涉及電話問診、諮詢用藥，對此王姓獸醫佐透過市議員發聲明，說他接到豬農電話只有被告知豬隻流鼻血，他沒諮詢也沒投藥，認為市府的報告，是不實指控。

台中市長盧秀燕說：「防疫的過程當中，我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉。」台中市長盧秀燕，帶領團隊深深一鞠躬，長達7秒鐘，市府對於非洲豬瘟的疫調和防疫工作，盧秀燕首度坦承，沒做好，台中市長盧秀燕說：「我非常的抱歉，媽媽做不好，一樣要檢討改進，我們絕對會引以為戒。」

盧秀燕2度鞠躬道歉，並且對3名局處首長，分別是農業局長張敬昌，環保局長陳宏益，和動保處長林儒良開鍘，而原本市府提交的專案報告上，列出的懲處，只列出兩名職員，台中市議員(民)江肇國說：「兩位基層人員來替整個市府背黑鍋，盧市長妳會不會太過分了，你這些局長們，你們真的良心何在。」

市議員痛批，是基層替高官背鍋，台中市副市長鄭照新，懲處名單尚未公布仍然在進行相關的調查，面對質疑聲浪，10點記者會一結束，市府隨即宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務。

另外負責案場清消的主管是動保處處長林儒良，市府認為他沒有確實履行管理及督導職責，對中央應變中心指令傳達不確實，出現重大疏漏，即日起免去機關首長職務，不過市議員周永鴻，拿出一份王姓獸醫佐的聲明，說專案報告中的疫調，對他是不實指控，台中市議員(民)周永鴻說：「王姓獸醫佐他本來想說，反正檢察官已經做了筆錄，很清楚，然後你動保處有筆錄了，專案報告出來，竟然還把責任推給他，要甩鍋給他。」

報告說豬農表示曾諮詢王姓獸醫佐，用藥物治療後改善，但王姓獸醫佐說他沒有諮詢只有被告知豬隻流鼻血，也沒有治療，豬農說有剩的藥，才回覆他也只能試試看再觀察一下，另外報告說10月13日王姓獸醫佐通報動保處，案場有豬隻異常死亡初判放線桿菌胸膜肺炎，而王姓獸醫佐說他10月13日根本沒通報，20日才去了解狀況並協助通報，王姓獸醫佐不滿被誤解，首次發聲明澄清，而市府回應，所有疫調細節，已經移請地檢署協助調查釐清。

