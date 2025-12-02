首談不選台北市長原因！王世堅：我心中有3人是首選

2026年地方九合一選舉倒數，民進黨對於台北市長的人選尚未確定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記。對此，民進黨立委王世堅今受訪表示，吳怡農若最終獲得民進黨提名，他一定會支持，除了吳怡農外，他也點出民進黨有3位大咖也很適合參選，且是他心中首選。王世堅也再度重申因為自己家庭因素，所以他不會參選此次台北市長選舉。

王世堅2日接受專訪。（圖/《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》提供）

民進黨立委王世堅今（2）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談到民進黨台北市長選戰布局，他強調自己「完全不可能」參選台北市長，並強調民進黨人才眾多，一定會推出最強人選迎戰。

王世堅指出，民進黨在台北市不乏優秀政治人才，他先前推薦的行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄等人，都是能力兼具的優秀人選，這3人都是心中首選。他強調，民進黨選戰策略就是一開始就推最強的出來，不會選輸了再怪兵器不好。

王世堅認為鄭麗君很適合參選台北市長。（圖/資料照）

王世堅表示，民進黨目前因並非台北市執政縣市，黨內已有選舉對策委員會與提名小組負責情勢分析，將根據各種情況研判最適合的提名方式，「他們正在分析當中，但我覺得不會是我選市長啦」。

談及個人不考慮參選的深層原因，王世堅提到自己的家庭背景，指出自己是228事件與白色恐怖受難家屬，上一代家族遭遇迫害，是在極權統治下被以武力加害。而如今是民主時代，如果在民選制度下又輸給蔣家的下一代，他覺得「無法面對自己、父親與祖父，也對不起所有228與白色恐怖受難者家屬」。他強調，民進黨會推出最適合的候選人，他本人則不會投入這場選戰。

民進黨祕書長徐國勇。（圖/資料照）

他接著表示，鄭麗君的特質非常適合擔任地方首長，來選台北市長有勝算，「她願意聽民意、會努力處理、也願意交代成果，這才是對的事情。」至於被問到行政院長卓榮泰是否適合角逐台北市長，王世堅表示，卓榮泰性格溫和，擅長廣納意見，即便面對質詢對手針鋒相對，也多能回到政策本質討論。他也認為，立委謝龍介先前在質詢中，應該看見卓榮泰的優點。王世堅說，無論是鄭麗君或卓榮泰，兩人均具備政策力與治理能力，民進黨在台北市將推派最強人選投入選戰。

王世間點名莊瑞雄也適合參選台北市長。（圖取自莊瑞雄臉書）

對於吳怡農表態參選台北市長，王世堅認為，吳怡農是非常優秀的年輕人，個性溫和、謙卑且願意傾聽，他先前兩度參選立委時，自己曾全力協助，包括提供服務處資源、協助掃街與拜票等，對其特質相當了解。王世堅指出，吳怡農此次參選意願強烈，若最終獲得民進黨提名，「黨提名任何人，我一定百分之百全力支持」。他強調，首都市長的條件不在於是否是「大咖」，而是是否具備即戰力、是否了解市政與具備治理能力。

王世堅最後表示，民進黨在首都市長提名上應持續傾聽各界意見，並由最能說服多數市民的人選出征。他強調，無論最終提名誰，他都會堅定支持，全力投入選戰。

