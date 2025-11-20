首談國巨無預警發動收購 茂達董座形容「911事件」

被動元件大廠國巨日前無預警發動收購，一舉讓國巨持股衝破2成，成為IC設計廠茂達最大單一股東。這樁猶如「大鯨吞小蝦米」戲碼，讓茂達董事長王志信仍餘悸猶存，「內部稱為911事件。」

國巨獵捕震撼彈

9月11日，國巨突然召開重訊記者會，對外宣布公開收購茂達。

王志信19日在法說會證實，對於國巨發動收購一事，茂達事前並不知情。他坦言，這件事讓公司上下都十分震驚，更戲稱為「911事件」。

不過，國巨開完重訊記者會後，雙方高層已有進行對話。國巨保證，這一步為「財務投資」，主要看好茂達優異的經營績效，承諾未來不會介入茂達營運，並完整保留茂達的IC設計團隊。

茂達喊話 盼接觸一線大客戶

儘管是「無預警」被收購，王志信也看見茂達未來發展的新契機。

他指出，若日後能透過國巨強大的國際通路，接觸國際一線大客戶，對茂達而言何嘗不是好事。尤其茂達的產品以ASIC、非標準品為主，對茂達擴大IC銷售海外將是「正向助力」。

但話鋒一轉，王志信坦言，雙方能否形成更深度合作，目前仍是未知數。

營收創27年新高 明年拚雙位數成長

茂達之所以成為國巨鎖定的獵物，與其營運成績亮眼有關。今年以來，營收已創下成立27年的最高紀錄。

攤開2025年第三季財報，營收達19.62億元，獲利2.9億元，單季EPS（每股獲利）3.97元，累計前三季EPS來到9.27元。

展望2026年，茂達認為仍有望達成雙位數成長的驚人目標，預期明年成長動能包括NB導入雙風扇、工業與汽車客戶設計案發酵，以及伺服器風扇IC等。

此外，記憶體新品開發正加速，從二線客戶升級至一線，成長動能可期，且網通領域也突破物料更換限制，有望迎來新一波成長。