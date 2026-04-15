首談夫捲「抓耙仔馬超」疑雲 鄭麗文轟綠營「政治考古」追殺

鄭麗文（右）強調坦蕩面對過去，王淺秋亦聲援。（翻攝自千秋萬事YouTube）

國民黨主席鄭麗文的丈夫、文化大學副教授駱武昌日前遭媒體爆料，指其在台大時期曾被調查局吸收為校園佈建「運用人員」，並取化名為「馬超」。在傳聞發酵一週後，鄭麗文今（15）日首度回擊，直指這些指控全是「胡說八道」，更自曝丈夫的同學還因此特別揪團吃飯「虧爆」駱武昌，嘲諷故事編得太離譜。

鄭麗文今（15日）上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，被問及民進黨近期是否在翻查其機密檔案進行「政治追殺」？鄭麗文大笑回應，這一切都是胡說八道，特別是牽扯到她老公的部分「真的是太好笑了」。她透露，報導刊出後，駱武昌的大學同學立刻找他吃飯，席間不斷拿這件事開玩笑，虧他竟然能變身成「特務故事」的主角。

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鄭麗文強調，自己這輩子做過的事情從來沒有否定或遮掩過，無論是在大學時期參加學運，還是在各種場合表達政見，她向來都是主動坦承，甚至到中國訪問時也會當著對岸朋友的面直說，「我做過的事情，我都是主動講」，但對於沒做過的事、沒說過的話，不需要硬往她或她家人身上抹黑。

針對綠營被質疑翻出3、40年前的檔案進行攻擊，鄭麗文不屑地表示，對方顯然是因為對她現在的作為無從批評，才去翻「考古題」。她回憶之前就有人拿她大學時期的往事做文章，但她認為，當時她才18歲，且她對自己當年的政治主張與社會反省過程從未否認，質疑現在翻出這些陳年舊帳的動機。

主持人王淺秋也對此表達認同，認為當時的政治主張並非「見不得人」的事，而是一個時代社會反省的過程。鄭麗文最後重申，真相不容抹黑，歷史軌跡她坦然受評，但拒絕接受編造的故事與不實的指控。

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