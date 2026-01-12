首談對手温世政 許淑華期待清新選戰：希望他不要被帶壞

南投縣長許淑華首次對綠營參選人温世政發表看法。（劉慧茹攝）

南投縣長許淑華施政滿意度高，今年拚連任聲勢持續看旺，民進黨則出奇招，徵召政治素人、25年牙醫資歷的温世政披戰袍參選。上周六，温世政無預警由民進黨祕書長徐國勇陪同，到竹山紫南宮展開一連串拜訪行程；12日，許淑華也首度發表對這名對手的看法。

許淑華對温世政參選表示歡迎，「樂見北漂青年回鄉服務」。她也期待聽到温世政提出更多政見，「不論在哪個基層，都希望為南投做出更好貢獻，期待來一場君子之爭。」

此次，民進黨推出非典型參選人，且温世政對許淑華執政表現表示肯定，同時也針對南投建設與未來願景，提出「顧老、顧少、顧腹肚」三箭，希望讓南投在醫療、就業與經濟方面更進步。對此，許淑華坦言，期待從温世政的醫療專業中，聽到對醫療資源相對貧乏縣市的具體想法與理念，「未來若有機會彼此切磋，好的我們願意學習，這三年努力的成績也提供他參考。」

面對温世政積極跑行程、拋出改革政見一系列動作，許淑華表示期待，直言每次選舉到後期，往往流於藍綠攻防的口水戰，許多縣民反而聽不到實質政見；若能以南投縣未來發展為主軸，樂見彼此提出看法，讓縣民做出選擇，「打一場清新的選戰，對民進黨在南投而言是好事。」最後不忘笑說：「希望他不要被帶壞」。

