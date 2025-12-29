首談瑞幸咖啡 羅智先：故事傳奇但不影響台灣星巴克

（中央社記者何秀玲台南29日電）市場傳聞中國連鎖品牌瑞幸咖啡登台，恐衝擊台灣星巴克，對此統一企業董事長羅智先表示，瑞幸咖啡故事比較傳奇，曾經差點消失，後來成功重生且經營得非常好，因此常被拿來與星巴克做對比，但其實各家業者皆有不同經營模式，他不認為瑞幸咖啡會影響到台灣星巴克。

另外，咖啡豆價格今年狂漲，外界關注統一超CITY CAFE是否會調漲售價，羅智先表示，雖然已不期待咖啡豆價回落，但調漲價格恐怕帶來負面效應，也會牽動相關供應鏈，他個人不太喜歡輕易變動價格。

受到咖啡豆價格飆漲與電商整頓拖累，統一今年前3季獲利年減近5%。羅智先今天出席台南新市物流中心開幕典禮，他受訪表示，咖啡豆價格先前漲勢兇，剛開始覺得承受不了，如今已慢慢習慣價格水準，已不期待咖啡豆會跌價。

不過他認為，如果真的漲價，不見得會增加需求，反倒可能產生不必要的負面效果，也將會牽動供應鏈的成員，因此永遠都要拿捏平衡，他個人不太喜歡輕易變動價格。

此外，中國最大咖啡品牌瑞幸咖啡傳將以代理模式進軍台灣，市場認為將會衝擊台灣星巴克，羅智先今天表示，瑞幸咖啡故事比較傳奇，它曾經差點消失，後來不僅重生，還又經營得非常好，所以大家容易將它與星巴克對比在一起。

不過羅智先認為，瑞幸咖啡來台不至於會衝擊台灣星巴克，他反而歡迎市場上能有多一些選擇，或多一些比較；「其實各家都有各家的經營之道」，也可藉著同業檢視自己的定位是否清楚以及是否秉持經營初衷。（編輯：潘羿菁）1141229