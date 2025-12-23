首談私密影像外流 炎亞綸認桃色風波身心俱疲

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人炎亞綸近日登上薔薔主持的節目《薔栗膠》，罕見鬆口談及塵封多年的感情往事，以及前段時間私密影像外流與情感風波，炎亞綸也低調表示「演變到這個狀態，我也是前所未料。」

經歷桃色風波轉眼變成對簿公堂，炎亞綸指出「理性上我知道我有更多要注意的地方，感性上我無法完全理解，即便到現在，當時對我來說就是一個交往的關係，然後演變到這個狀態，我也是前所未料。」談及與耀樂的感情，他說「我們生活差太多，他覺得我應該要讓他知道所有的未來要怎麼走，但那時我的工作是無法照顧到細節，久而久之就疏於聯絡分開，中間他有很多想法，覺得我是故意疏遠、承諾沒做到。」炎亞綸說「我覺得我輕忽了，導致對方痛不欲生。」

對於影像外流，炎亞綸表示至今仍無法完全釐清，只知道當時人在台灣，但在中國濟南卻一直有人嘗試登入他的帳號，但是卻無法說明，怕有心人認為「我在攻擊對岸的事情。」

但事發後，自己第一時間便著手處理，聯絡色情網站，想盡辦法下架影片，與律師、網站溝通並蒐證，提供了聯繫紀錄，讓法官理解處理這件事的動機，也讓當事者對方逐漸理解他並非冷處理。

炎亞綸表示當時身心俱疲，尤其被在乎的友人疏離，被世人誤解，但是他不敢把負面情緒帶回家，選擇獨自承擔，只因母親早已為他承受極大壓力，不想再讓父母擔心了。

