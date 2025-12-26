首談訪問大陸時間 鄭麗文：期待明年上半年會見習近平

《POP大國民》主持人平秀琳（左）26日訪問國民黨主席鄭麗文。（POP Radio提供／ 陳薏云台北傳真）

國民黨主席鄭麗文26日接受廣播節目訪問時首度指出，由於明年下半年要忙於選舉，所以她期待能在明年上半年前往中國大陸訪問，但前提是「要看人家邀不邀我去」，對於主持人詢問，是否會見對岸一定層級以上的官員？鄭麗文表示當然是這樣，並強調如果成行，會面對象就是中共中央總書記習近平。

《POP大國民》主持人平秀琳訪問鄭麗文，兩岸國共交流早就在接觸、展開，談到自己的部分，就是領導階層的會面。主持人追問，「所以這趟就是跟中共總書記習近席有見面的安排，是這意思嗎？」鄭麗文說，「如果我要去的話」。主持人再問，「如果沒有這樣子的安排就不會去？」鄭回應：「是的。」主持人再次確認，如果明年上半年有到中國大陸訪問，就是跟習近平主席有見面的安排，如果沒有就不會去？鄭回應：「是的。如果對方有這樣的邀請。」主持人又問，「是主席對主席的層級？」鄭連回數次「是的」。

廣告 廣告

對於有藍營名嘴郭正亮建議「鄭習會」適合在明年329青年節舉行，鄭麗文說，自己沒有去過廣東黃花崗，「這個建議也不錯」，她強調，各種時間的建議都有，她完全開放。

主持人追問，在訪問中國大陸的同時，是否也考慮赴美國訪問？鄭麗文爽快的說，「我會去美國」，時間同樣是希望在明年的上半年，她還說，美方邀請太多了，不只是AIT，包括美國智庫、大學、僑界都有。

【看原文連結】