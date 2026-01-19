首談電影辛酸 古天樂憂香港市場面臨挑戰

〔記者林南谷／綜合報導〕港星古天樂近日接受YouTube頻道「SpotiTalk」訪問，透露電影版《尋秦記》背後不為人知故事，他也分享對香港電影未來的憂慮與期望。

對於外界戲稱《尋秦記》電影版因久未上映而成為「都市傳說」，古天樂坦言一部電影的誕生牽涉眾多因素，並非外界想像那麼簡單，並首度披露電影光是劇本就曾多達10個版本，其中包括一個令人意想不到的「太空船版本」，甚至有機械人出現。

古天樂亦證實，香港導演杜琪峯與韋家輝的「銀河映像」團隊也曾交出過一個版本的劇本，他形容該版本「宿命感」極強，充滿了「因果」關係的探討，雖然劇本非常精彩，他亦非常喜歡，但考慮到與電視版的感覺相去甚遠，最終未獲採納。

訪問中，古天樂直言做電影製作、統籌等其實很被動，不僅要推廣香港電影，更重要的是無法回本，特別是近年全球經濟不景氣，直接影響電影票房，「現在的市場可能只有3年前的一半。」他無奈表示，這讓發行和上映日期的選擇，變得異常困難和被動。

