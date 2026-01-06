首談「兩年條款」立委將輪替 麥玉珍：法案能否過關不在任期長短

【警政時報 包克明／臺北報導】針對外界關注民眾黨「兩年條款」將屆，是否會落實下一任人事輪替及相關揣測，民眾黨立法委員麥玉珍今（6）日表示，法案是否能完成三讀，從來不是取決於提案立委的任期長短，而在於是否真正把制度走完、是否願意跨黨派溝通，並持續說服不同立場的委員形成共識。

民眾黨「兩年條款」將屆，是否會落實下一任人事輪替及相關揣測，受到外界高度關切。(圖／麥玉珍國會辦公室)

麥玉珍指出，自己在兩年任期內完成兩項新創法案三讀通過，並非偶然，也不是「留下來就一定會過」的簡化想像，而是透過逐條條文說明、逐一拜會委員、反覆協商溝通的成果。她也多次在國是論壇中向社會說明政策必要性，讓法案逐步累積社會與立院共識。

廣告 廣告

麥玉珍指出，自己多次在國是論壇中向社會說明政策必要性，讓法案逐步累積社會與立院共識。(圖／麥玉珍國會辦公室)

麥玉珍強調，法案通過並非任何個人可以主導，而是制度運作下的跨黨派協商成果。過程中，民眾黨主席黃國昌多次協助跨黨溝通，國民黨與民眾黨黨團亦在「具備政策必要性、對國家長遠發展有助益」的前提下，依法進行協商、形成制度共識。2026年1月2日，前主席柯文哲亦親自陪同拜會溝通，展現對制度政治的重視。

麥玉珍表示，民主政治本就存在不同立場與協商結果，若在充分努力後仍無法取得共識，這是制度正常運作，而非個人去留可以左右。(圖／麥玉珍國會辦公室)

麥玉珍表示，民主政治本就存在不同立場與協商結果，若在充分努力後仍無法取得共識，這是制度正常運作，而非個人去留可以左右。她反問，若「留下來就一定會過」，那過去未能完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？政治運作從來不是如此。

麥玉珍並重申，台灣民眾黨一向堅持「制度重於個人、專業重於位置、誠信重於算計」，立法委員依制度輪替本就是民主政治常態，若因擔憂個別法案而拒絕制度，反而背離從政初心。

麥玉珍說，非常感謝柯文哲主席給予進入立法院服務的機會，讓她能放下原有工作、全心投入公共事務，並在任期內完成所被交付的立法任務。她指出，不論是兩年或四年，都是公共服務，真正重要的不是個人下一個位置，而是政黨是否具備清楚、可持續的人才培養與政策延續機制。

麥玉珍表示，社會真正關心的並非「換誰」，而是政策是否能延續、人才是否能留下、政黨是否能永續發展。她呼籲外界給台灣民眾黨一些時間，2026年將提出更清楚、更成熟的整體布局，未來卸任委員也將在不同角色、不同領域持續服務社會。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理