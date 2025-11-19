首談「台灣病」國發會主委葉俊顯：半導體出口不用靠匯率

國發會主委葉俊顯。(資料照，記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕英國《經濟學人》雜誌上週五指出，台灣央行長期壓低台幣匯率，導致民眾購買力受損、房價攀升、累積金融風險等問題，並將此形容為「台灣病」。對此，國發會主委葉俊顯表示，我國半導體出口，因為產品獨特性、難以取代，已不受匯率影響。

葉俊顯直言，央行故意讓台幣貶值以創造出口，30、40年前可能有用，因為當時台灣出口主力產品跟其他國家重疊性，產品特性上競爭力不高，只能靠價格，所以較低的匯率能使貿易條件好一點。

但在2020年前後的疫情期間，台灣半導體產品出口飆升，當時台幣也持續升值，2021年3月更一度來到1美元兌27.7元台幣，也並未影響出口。現在也是一樣，今年4、5月台幣飆升，出口也持續創新高。

葉俊顯分析，現在台灣的出口結構已經不同，以AI相關伺服器、高階晶片為主力，因為產品有其獨特性，所以不會因為匯率影響競爭力。「經濟學人講的台灣病，在半導體這塊不會發生」。

不過，他提到，比較可能的是在台灣傳統產業，但台灣傳產也經過很長時間，必須開始思考產業轉型，不過還需要時間。

