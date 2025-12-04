首談2028大選喊「第四次政黨輪替」 盧秀燕：有競爭國家才會進步

台中市長盧秀燕被藍營視為挑戰下屆總統大選的重要人選，她近日接受平面媒體專訪，首度談及2028年總統大選，她表示，民進黨執政太久，防腐機制已經失靈，如果2028年出現「第四次政黨輪替」，對民進黨未必是壞事。另一位同樣被點名角逐大位的立法院長韓國瑜，則在臉書發布桌曆形象照，也被解讀為是否在為2028大選暖身、累積聲量。

盧秀燕喊「政黨輪替」 批民進黨防腐機制失靈

台中市長盧秀燕難得在上班期間主動談政務，接受平面媒體專訪，首度鬆口談2028大選。她表示，「台灣是民主國家，不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步」。

盧秀燕批評民進黨弊案連連，執政太久導致防腐機制失靈，離民意愈來愈遠，甚至直言，如果2028年台灣迎來第四次政黨輪替，對綠營來說「不是壞事」。

盧秀燕批民進黨防腐機制失靈。圖／台視新聞製圖

針砭國政進「總統級」政治戰場 盧秀燕博聲量

盧秀燕不僅拋出「第四次政黨輪替」，也評論總統賴清德的「2027武統台灣說」，她表示，「總統是國家領導人，發生那麼重大的錯誤，人民可能會擔心；好在總統已經發現他有錯誤」。

向來謹慎的盧秀燕雖針砭國政，但聚焦的仍是屬於總統職權的國防、外交與兩岸關係，似乎已經一腳踏入「總統級」的政治戰場。外界解讀，這可能與黨主席選舉以及非洲豬瘟事件後，她遭到邊緣化的壓力有關；如今刻意提高政治能見度，增加聲量。

劍指2028？ 韓國瑜推桌曆親簽百張小卡引聯想

藍營2028人選中，被點名的還有立法院長韓國瑜。雖然他不評論盧秀燕的發言，但在臉書上PO出穿著飛行夾克、戴墨鏡的形象照，以及手插口袋的模樣，原來這是為推出2026年個人桌曆，強調在未來的365天裡，可以帶著對彼此的溫馨祝福，在暖心歲月中互相陪伴，此舉也引發聯想，是否在為2028總統大選做準備？

台北／桑輔成、盧柏璁 責任編輯／蔡尚晉

