首談2028！提民進黨執政10年 盧秀燕：我覺得夠了

盧秀燕首度談論2028總統大選，認為民進黨已執政長達10年，她直呼「我覺得夠了」。（本刊資料照）

台中市長盧秀燕被視為可能代表國民黨角逐2028總統大選的熱門人選，過去她盡量都避談此議題，都盡量聚焦在台中市政。不過她近日接受《聯合報》專訪，首度談論2028總統大選的看法，指民進黨在第3次政黨輪替後，已執政長達10年，她直呼「我覺得夠了」，認為政黨執政時間一長，防腐機制會就會變差，而且會離民意越來越遠。

首談2028總統大選 盧秀燕盼第4政黨輪替

根據《聯合報》今（4）日報導，盧秀燕首度接受專訪談論2028，提到台灣已經過3次政黨輪替，但她覺得民進黨執政這些年，不斷爆出弊案，認為2028年應該要第4次政黨輪替，而且對於民進黨來說，也不是壞事，對人民來說應該是好事。

盧秀燕還提到，民進黨第3次政黨輪替後，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，執政時間已長達10年，盧秀燕直呼「我覺得夠了」，她強調一旦執政過久，防腐機制會就會變差，她就認為民進黨離民意越來越遙遠，很多問題也都跟著跑出來。

盧秀燕舉例，像大罷免就是離民意越來越遠，才會導致民進黨誤判，最終罷免均以失敗收場。盧秀燕還提到弊案問題，像是酬庸事件、光電弊案等等，都是因長時間執政，才讓防腐機制變差的原因。

