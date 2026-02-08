首讀林宅血案落淚 吳沛憶：去看立院紀錄，哪個黨阻撓推動轉型正義？

民進黨立委吳沛憶透露，自己首次閱讀林宅血案的文字，眼淚無法停止。（資料照片／鄒保祥攝）

國片《世紀血案》描述林義雄滅門案血案，卻未取得受害人家屬同意拍攝，在網路上引起軒然大波。長期關注轉型正義的民進黨立委吳沛憶今天（8日）在臉書透露，自己大學的時候，第一次閱讀關於林宅血案的文字，眼淚無法停止，真心希望這次事件能成為更多人認識自己歷史的契機；「如果你去看立法院的紀錄，你會知道是哪個政黨一直在阻撓政府推動轉型正義教育」。

吳沛憶今在社群發文表示，在1983年，國民黨政權就企圖把林宅血案的兇手栽贓給已故的「史明歐吉桑」。沒錯，荒謬至極，威權時代當權者就是這麼荒謬。想把殺人犯罪栽贓給民主鬥士史明的正是當年的情治單位，而情治單位正是林宅血案最可能的行凶者。

廣告 廣告

吳沛憶說，她真心希望網路上流傳的《世紀血案》劇本不是真的。實在無法想像到了2026年，還會出現如此荒謬的污衊，「有些人企圖扭曲史實，有些人沒機會認識歷史，有些人一直在阻擋下一代記憶歷史。這些都在在敦促我們，為什麼必須記得歷史，為什麼要推動轉型正義」。

吳沛憶提到，台灣民間真相與和解促進會曾出版《記憶與遺忘的鬥爭：台灣轉型正義階段報告》，轉型正義就是記憶與遺忘的鬥爭。為了替加害者粉飾，總有人要大家遺忘，至今還企圖扭曲記憶。

吳沛憶透露，「我在大學的時候，第一次閱讀關於林宅血案的文字，我的眼淚無法停止，也許你還不清楚林義雄先生遭遇的悲與痛，不曾聽過林游阿妹女士、年僅7歲的林亮均與林亭均，還有當時才9歲，被刺穿身體、喊著好痛的林奐均，我真心希望這次事件能成為更多人認識我們自己的歷史的契機」。

吳沛憶提到，林宅血案的現場義光教會，在去年被列為「具轉型正義意涵場址」，如果一直不知道什麼是轉型正義，現在可以試圖去了解。如果一直不知道為什麼政府應該推動轉型正義歷史研究及教育工作，現在應該知道了，「如果你去看立法院的紀錄，你會知道是哪個政黨一直在阻撓政府推動轉型正義教育，記憶與遺忘從來都是鬥爭，我們要很努力，才能對抗遺忘」。



回到原文

更多鏡報報導

「林宅血案」兇手超殘忍「滅門過程」全曝光 1原因至今仍是懸案

賈永婕為林宅血案再發聲！點名「當年的當權者」不要掩蓋真相

《世紀血案》爭議燒！蘇巧慧憶蘇貞昌為「美麗島事件」辯護：歷史還沒翻頁

他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5