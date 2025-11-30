首購族天人交戰！25歲年薪百萬遇上「理想婚房」：到底該不該下手？

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

25歲年薪就突破百萬，到底該不該趁現在「上車」？近日一名網友發文求助，透露自己月收約14萬元、資產合計超過500萬元，本來打算再存2到3年、現金至少達200萬元再買房，結果最近遇到一間「2000萬含車位」的先建後售物件，規劃完美到讓他瞬間心動，「如果是你們，會怎麼做？ 現在直接上車？」

25歲年薪就突破百萬，到底該不該趁現在「上車」？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，這間物件格局方正、樓高3米4、陽台大、廁所有開窗，甚至地下室還有寬敞空間與預留充電樁，符合他心中的理想住宅。他指出，代銷評估首購族有機會頭期付款抓2成，等於準備約400萬元即可入手。家裡願意負擔200萬元頭期及未來裝潢家具，剩下的頭期差額，可能靠「賣美股」或「解儲蓄險」補上。

但真正讓他猶豫的是，「我一直把美股當退休金，不太想賣。」再加上擔心房價未來繼續上漲，或錯過這麼漂亮的物件，他忍不住求助網友：「如果是你們，會怎麼做？現在直接上車？ 還是繼續等存更多現金比較穩？」

貼文曝光後，引發網友熱議，「地點好：買，錯過不再。地點差：以後再買，永遠有好物件」、「其實我想不到理由不買，趁年輕就買起來，錯過了就沒機會了。而且看起來也沒有什麼需要顧慮的地方，也不會像買車會折價的問題，如果是我在這個條件下就買了，但美股我也會選擇不動，寧願再去貸款」、「買房子賣股票很正常，投資就是在你需要的時候提領出來使用，現在就是看房子對你來說是不是需要了。是我的話，我會賣股票啦」。



