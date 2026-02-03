首購族最愛 新北10大熱門路段「重劃區」佔席多
【記者柯安聰台北報導】房市交易冷，新北這些路段很熱賣！台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前3季新北市前10大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1126筆奪冠，平均鑑估房價為1462萬元；第2名為淡水區「新市一路一段」427筆，平均鑑估房價為1126萬元；第3則為林口區「文化三路一段」239筆，前3名的路段鑑估值都在2000萬元以內。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城莊園街交易量最多，主要是因有「金城舞世界花園」大批交屋潮帶動，該社區位於土城暫緩重劃區內，基地面積高達6000坪、共1600多戶，去年成交單價多落在5、6字頭，少部分戶別因為帶有精緻裝潢、家電出售，單價甚至站上7字頭。除了奪冠的莊園街外，土城區的「學士路」也以 235 筆位居第4，顯示土城暫緩重劃區已成為新北新興的居住核心。
（圖）林口區文化三路一段為2025年前3季當中，熱門交易路段之一。 (台灣房屋提供)
此外，淡水區與林口區同樣表現不俗，前10名中分別都有兩個路段進榜。淡水區的「新市一路一段」與「濱海路一段」，位於沙崙和淡海新市鎮，屋齡輕的大型社區多，平均鑑估房價僅約1126萬至1364 萬元，是榜單中總價相對平易近人的路段，對於預算有限的首購族具有強大吸引力。
林口區則由「文化三路」一、二段雙雙進榜，平均鑑估房價落在1899萬至2382萬元之間。台灣房屋林口A9加盟店店東周起帆分析，文化三路近A9林口站，是林口成熟商圈，近年林口發展受惠於機場捷運、商場、和國際學校進駐，商業和生活機能日趨成熟，加上媒體園區與 AI 產業聚落帶動艾斯摩爾等大廠進駐。此外，林口輕軌被列為「優先推動路網」，將串連林口與龜山，強化與機場捷運A8、A9站的轉乘，諸多建設吸引北市輕移民跨區置產，醫生和科技業的客層密度也越來越高。
第一建經研究中心副理張菱育分析，在榜單中，鑑估房價最高的路段為板橋區「華江一路」，平均總價達 2,507 萬元，也是前10名中唯一突破2500萬元的區塊。該路段位於江翠北側重劃區指標區段，坐擁水岸景觀與鄰近北市的地緣優勢，即便總價較高，買氣依舊熱絡。而中和區則有「中正路」與「員山路」入榜，其中員山路以1065萬元的平均總價，成為前10名中房價最「親民」的選擇，主要是員山路去年成交不少公寓型產品，單價4、5字頭，總價在1000萬~1500萬元上下，屬於小家庭較能負擔的範圍。
張菱育指出，前10大熱門路段不乏具備「重劃區」背景，且平均鑑估總價大多符合新青安貸款的適用區間。在銀行信用管制趨嚴的狀態下，大型重劃區的「整批分戶貸款」相對穩定，加上這些區域還有其他指標案陸續完工交屋，進一步推升整體的申請貸款數量。（自立電子報2026/2/3）
其他人也在看
告別暴漲暴跌！大有特區成房市「長線績優股」 專家：後知後覺型市場更抗跌｜房價狙擊手
桃園市桃園區近年來房市焦點集中在新興重劃區，然而大有特區卻默默的有群買家跟隨，甚至居民不斷推薦親友來居住，視為桃園區最後一塊淨土。專家指出，大有特區屬於「後知後覺型」市場，房價不會瘋漲，但也不會暴跌，雖然區域沒有話題性，卻因街廓整齊、綠覆率高、純住宅區的特色，加上房價相對親民，吸引不少雙北退休族群移居。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
侯怡君、蕭大陸正面對決小三風波！ 張金鳳庭上怒轟：沒有一句是真的
蕭大陸證稱，自己在拍攝九龍傳說前1個月左右，就和張金鳳分手，但與侯怡君在一起是在戲劇播出以後，結束的前3周至1個月以前發生的事，兩段感情之間相差半年左右。蕭大陸解釋，會很清楚這個時間點，是因為當時製作公司有談九龍傳說的續集簽約，但因為不想和同戲的女主角有感情...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
啦啦隊女神君白Range Rover Evoque初體驗！北海岸兜風聊愛車 這輛帥車很可以｜Yahoo去哪都Car以
【文／徐宇恩】「因為錢毅約我，我就覺得一定很專業，我人來就好。」中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員君白，一開場就用這句話，為這趟Range Rover Evoque R250 Dynamic SE都會魅影版的北海岸試駕行程揭開序幕，也替 Yahoo新節目《去哪都Car以》定下輕鬆自然的基調。 本集由主持人錢毅駕駛Evoque接上君白，從市區一路往北海岸前進，沒有生硬的規格轟炸，而是在對話與實際駕乘體驗中，讓君白一上車就愛上Range Rover Evoque。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？