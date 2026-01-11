首購族裝潢、軟裝怎麼選不採坑？網：預算一開始就該考量

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

許多民眾在買房後才驚覺，除了高額的房價負擔，後續的裝潢費用更是另一大開銷。一名網友在網路上發文分享，聽聞朋友買房後的裝潢報價動輒數十萬，甚至突破百萬，高昂的支出令她感到震驚，因此好奇大家對於裝潢的必要性看法如何，引發網友熱議。

該網友以以「買房子的話，女孩們會想裝潢嗎」為題在PTT上發文表示，便宜的裝潢要幾十萬，破百的也有，但看別人裝潢完又真的好美，會想「既然住那麼久，還是放手認真做一次算了？」

貼文在社群平台上引發熱烈回應，支持裝潢的網友認為，「當然要裝潢成自己要的，又不是說要富麗堂皇，但不裝潢一些基本的要怎麼住」、「十幾年的小房蠻需要的」；也有另一派網友抱持不同觀點，認為採用軟裝家具與裝飾品進行布置，不僅具備更高的更動靈活性，也能避免過多不必要的固定設計佔用實際坪數，「淘寶買家具擺就差不多了，裝潢太多」、「感覺買軟裝東西佈置就好，也比較好更動調整」、「最划算的就是家具全部個別買」。

對於預算有限的族群來說，網友建議，優先滿足基本的居住功能，再透過家具挑選來美化環境，或許是較為務實的選擇。至於裝潢到底該不該做，最終仍取決於居住者的生活習慣與財務狀況，網友更直言，「買房預算跟貸款，一開始就要把裝潢款考量進去」。

